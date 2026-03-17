Raketa goditi një tanker në lindje të Emiratet e Bashkuara Arabe
Një tanker i ankoruar 23 milje detare në lindje të Fujairahut në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) është goditur nga një raketë, njoftoi shërbimi United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), duke theksuar se nuk ka të lënduar.
UKMTO bëri të ditur se raketa goditi tanker-in që ndodhej i ankoruar 23 milje detare, përkatësisht 42.6 kilometra, në lindje të bregdetit të Fujairahut.
Sipas informacioneve të disponueshme, në incident nuk ka pasur anëtarë të ekuipazhit të lënduar, ndërsa në anije janë shkaktuar dëme të vogla.
Shërbimet përkatëse dhe ekuipazhi i anijes kanë kryer kontrolle për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe sigurinë e vazhdimit të lundrimit.
UKMTO njoftoi se oficeri i sigurisë i kompanisë që menaxhon tanker-in ka deklaruar se hetimi paraprak tregon që dëmtimi me shumë gjasë është shkaktuar nga mbetje që ranë pas interceptimit të objektivave në zonën përreth anijes.
Hetimi i rrethanave dhe shkaqeve të incidentit po vazhdon, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën në zonën e rrugëve detare pranë Fujairahut. /Telegrafi/