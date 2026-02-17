Qyteti i Thanh Hóa në Vietnam festoi ndërrimin e viteve me një spektakël madhështor fishekzjarrësh.

Qielli u ndriçua nga shpërthime shumëngjyrëshe që shënuan ardhjen e Vitit të Binh Ngo sipas kalendarit tradicional.

Mijëra qytetarë dolën në sheshe dhe rrugë për të ndjekur nga afër festimet.

Pamjet e bukura u shpërndanë gjerësisht në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e publikut brenda dhe jashtë vendit.

Autoritetet lokale e cilësuan aktivitetin si një nisje të mbarë për vitin e ri dhe një moment bashkimi për komunitetin. /Telegrafi/

