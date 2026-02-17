Qyteti i Thanh Hóa në Vietnam festoi Vitin e Ri tradicional me një spektakël madhështor fishekzjarrësh
Qyteti i Thanh Hóa në Vietnam festoi ndërrimin e viteve me një spektakël madhështor fishekzjarrësh.
Qielli u ndriçua nga shpërthime shumëngjyrëshe që shënuan ardhjen e Vitit të Binh Ngo sipas kalendarit tradicional.
Mijëra qytetarë dolën në sheshe dhe rrugë për të ndjekur nga afër festimet.
They celebrated New Year’s Eve last night in Thanh Hóa, Vietnam, with fireworks lighting up the night sky to welcome the Year of Binh Ngo, creating a beautiful scene that captured the attention of many viewers. pic.twitter.com/Rp8cI0nDXT
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 17, 2026
Pamjet e bukura u shpërndanë gjerësisht në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e publikut brenda dhe jashtë vendit.
Autoritetet lokale e cilësuan aktivitetin si një nisje të mbarë për vitin e ri dhe një moment bashkimi për komunitetin. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals