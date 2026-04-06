Qytetari hero shpëton gruan që ra me veturë në liqenin e Livoçit (Video)
Një grua, e cila raportohet të jetë shtatzënë, u shpëtua mrekullisht pasi vetura në të cilën udhëtonte përfundoi në liqenin e Livoçit.
Sipas kamerave të sigurisë, banorët e zonës reaguan menjëherë.
Njëri prej tyre, me vetëmohim, hyri në ujë dhe arriti të nxirrte gruan nga makina.
Fatmirësisht, ajo nuk pësoi lëndime serioze.
Mediet lokale nga Gjilani kanë identifikuar qytetarin hero si Faton Tahiri, i cili ndërhyri për të shpëtuar jetën e gruas.
Telegrafi ka tentuar të marrë konfirmim nga Policia për rastin, por deri në momentin e publikimit të lajmit nuk ka marrë përgjigje zyrtare.
Top Lajme
Jobs
Real Estate