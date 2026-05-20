Osmani i reagon Kurtit: Nëse kisha dashur pushtet do të garoja për kryeministre
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Albin Kurti, i cili kishte thënë se ajo ka ambicie politike.
“Unë nuk mendoj që president duhet të jetë dikush që dëshiron pushtet, i cili ka ambicie politike, që ka librezë partie, që merr pjesë në politikë ditore. Kushtetushmëria jonë është e tillë. Kjo është bindja ime e fuqishme për të ardhmen tonë përpara”, tha Kurti në “Interaktiv” të KTV-së.
Ndërkaq Osmani deklaroi se roli i presidentit nuk lidhet me pushtetin ekzekutiv, por me ruajtjen e balancës institucionale dhe funksionimin demokratik të shtetit.
Sipas saj, presidenca është institucioni që garanton ekuilibrin mes pushteteve dhe ndërhyn kur është e nevojshme për të korrigjuar gabimet institucionale.
“Institucioni i presidencës nuk do pushtet. Është shtylla që e mban balancën e pushteteve të tjera, e ruan demokracinë në kohë të rënda dhe siguron që kur të tjerët bëjnë gabime, ato të përmirësohen”, ka deklaruar Osmani në RTV21.
Ajo shtoi se, nëse do të kishte synuar pushtetin ekzekutiv, do të kishte kandiduar për postin e kryeministres.
“Nëse do të doja pushtet, do të kandidoja për kryeministre. Jam e bindur që ka qenë vullnet i popullit që unë të jem presidente”, u shpreh ajo.
Duke iu përgjigjur deklarimeve të Kurtit lidhur me interpretimin e Kushtetutës, Osmani tha se autoriteti për interpretimin kushtetues i takon Gjykatës Kushtetuese dhe jo kryeministrit.
“Kurti mund të mendojë që është autoritet për interpretimin e Kushtetutës, por nuk është, është Gjykata Kushtetuese. Unë kam marrë pjesë në hartimin e Kushtetutës dhe e di shumë mirë çfarë po flas. Institucioni i presidencës e mban balancën, këtë e kam bërë”, deklaroi Osmani.