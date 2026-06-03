Qytetarët 'bllokojnë' ish-presidenten Osmani në Viti
Kandidatja për presidente nga radhët e LDK-së, Vjosa Osmani, ka vazhduar aktivitetet e saj në kuadër të fushatës zgjedhore me një ndalesë në Viti, ku është pritur nga një numër i madh qytetarësh.
Tubimi i organizuar në sheshin e qytetit të Vitisë tërhoqi qindra pjesëmarrës, të cilët u afruan për ta përshëndetur dhe për të biseduar me Osmanin, duke krijuar një atmosferë të ngjeshur përgjatë lëvizjes së saj në zonë.
Pamjet nga aktiviteti tregojnë qytetarë të shumtë të mbledhur rreth ish-presidentes, ndërsa organizatorët e përshkruan pritjen si një shprehje të mbështetjes së madhe për kandidaturën e saj.
“Me qindra qytetarë ‘bllokuan’ Vjosa Osmanin në Viti”, thuhet në njoftimin e shpërndarë nga ekipi i fushatës, duke iu referuar interesimit të madh të qytetarëve për ta takuar nga afër.
Osmani pritet të vazhdojë aktivitetet elektorale edhe në komuna të tjera të Kosovës, në kuadër të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe garës për postin e presidentit.