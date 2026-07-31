QKMF Ferizaj nis bashkëpunimin për trajnimin e stafit në trajtimin e dhunës me bazë gjinore
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Ferizaj do të jetë pjesë e një projekti që synon forcimin e kapaciteteve të profesionistëve shëndetësorë në trajtimin e traumës dhe dhunës me bazë gjinore.
Në një takim të mbajtur mes drejtoreshës së QKMF-së, dr. Nadire Ymeri, dhe menaxheres së Projektit THTP në Kosovë, Negihan Xërxa, u prezantua Programi Transnacional i Trajnimeve Shëndetësore (THTP), i cili në Kosovë zbatohet nga organizata medica Gjakova.
QKMF Ferizaj është përzgjedhur për fazën e parë të projektit, e cila përfshin trajnimin e profesionistëve shëndetësorë sipas modelit “Trajnim i Trajnerëve” (TOT). Zbatimi i projektit pritet të nisë pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit gjatë muajit shtator.
Drejtoresha Nadire Ymeri vlerësoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi, duke theksuar se projekte të tilla kontribuojnë në rritjen e kapaciteteve profesionale dhe përmirësimin e mbështetjes për personat e mbijetuar nga trauma dhe dhuna me bazë gjinore. /Telegrafi/