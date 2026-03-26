Kryetari i Prishtinës Përparim Rama e ka “rikthyer” deklaratën e famshme “Qiti paret kryeminstër” pas fitores historike të Kosovës ndaj Sllovakisë.

Kryeminstri Kurti ka premtuar 500 mijë euro në rast që Kosova kualifikohet në finalen e play-offit të Kupës së Botës, gjë që e arritën me triumf 3-4 te sllovakët.

Rama, i cili ishte i pranishëm në Bratislavë pranë shumë emrave tjerë të politikës, përfshirë edhe Faton Pecin, ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Blerim Gashani, kreytarin e Dreanasit Ramiz Lladrovcin ka publikuar një foto nga festa në stadium.

“Qiti paret kryeministër Albin Kurti”, shkroi ai ndër të tjera.

Ndërkohë, Kurti ka premtuar edhe 1 milion euro në rast që Kosova e siguron pjesëmarrjen në Kampionatin Botëror ndaj Turqisë të martën e ardhshme./Telegrafi/

