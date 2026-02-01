Qindra kanadezë do të humbasin vendet e tyre të punës pasi GM do të zhvendosë një pjesë të operacioneve në SHBA
General Motors po zvogëlon operacionet në fabrikën e saj në Oshawa, Kanada, një vendim që pritet të çojë në humbjen e deri në 1,200 vendeve të punës në të gjithë zinxhirin e furnizimit.
Rreth 500 prej këtyre vendeve të punës i përkasin drejtpërdrejt punonjësve të fabrikës, pasi kompania do të heqë turnin e tretë të prodhimit.
GM konfirmoi se fabrika do të vazhdojë prodhimin e kamionçinave të mëdha me benzinë të gjeneratës së ardhshme.
Vendimi ka shkaktuar reagim të fortë nga sindikata Unifor, e cila akuzon kompaninë se po i nënshtrohet presionit politik nga SHBA në dëm të punëtorëve kanadezë.
Sipas vlerësimeve, rreth 700 vende të tjera pune do të humbasin në kompanitë furnizuese përreth Oshawa-s.
GM thotë se punonjësit e prekur do të përfitojnë mbështetje financiare, sigurim shëndetësor dhe shërbime këshillimi gjatë periudhës së tranzicionit. /Telegrafi/