Qindra euro në muaj për informacione, spiunazhi sfidon Kosovën
Një seri aksionesh nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Policia, dy vitet e fundit kanë goditur rrjete të dyshuara të spiunazhit në shërbim të Agjencisë Inteligjente Serbe (BIA). Bazuar në aktakuzat e ngritura, të akuzuarit për shërbimet të ndryshme janë paguar me qindra euro mujore, si dhe janë pajisur me mjetet komunikimi për të kryer aktivitetet e tyre.
Përgjatë vitit 2025, për spiunazh janë arrestuar 4 persona, të cilët ndodhen në paraburgim. Po të njëjtin vit, prokuroria ngriti 4 aktakuza ndaj 5 personave të tjerë, për spiunazh, ndërkohë që në fundvit, u ngrit edhe një aktakuzë tjetër po për spiunazh.
Të dhënat e Prokurorisë Speciale tregojnë se gjatë vitit 2025, në lidhje me veprën penale të spiunazhit, janë arrestuar katër persona dhe ndaj tyre është caktuar masa e paraburgimit. Gjatë vitit 2025, Prokuroria Speciale ka ngritur katër aktakuza ndaj pesë personave për veprën penale “Spiunazh”. Ndaj pesë personave të akuzuar, vepra penale bazë është “Spiunazhi”.
Në dhjetor është ngritur një aktakuzë ku përfshihet një person edhe për veprën penale “Spiunazh”.
Që nga paslufta Serbia e ka dëmtuar shtetin e Kosovës me krijimin e narrativave të dëmshme për çka ka infiltruar edhe persona, të cilët kanë qenë pjesë e institucioneve të Kosovës në shërbimin sekret serb (BIA).
Në gjykim për “spiunazh” janë disa raste, përfshirë atë të Bedri Shabanit e Muharrem Qerimit, të cilët mbi bazë të aktakuzës, kanë qenë të angazhuar edhe për manipulim të historisë së UÇK-së, ndërsa në paraburgim ndodhet edhe Fatmir Sheholli, i arrestuar për spiunazh.
"Duhet të dimë që ata rrezikojnë shtetin edhe rrezikojnë faktikisht institucionet tona të pavarura dhe kemi parë edhe atë që është bërë publike e që janë zbuluar për personat që kanë shkuar në Siri dhe në vende të tjera dhe pastaj me para të cilat si duket i kanë marrë nga BIA serbe nga sigurimi shtetëror i Serbisë, qëllimi i tyre është publikuar që ka qenë tepër armiqësor në raport me shtetin tonë për ta paraqitur Kosovë, si në shtet në esencë nuk është”, tha për RTK, Tomë Gashi, avokat.
Për parandalimin e rrezikut të mëtutjeshëm, avokati Gashi thekson se duhet vigjilencë më e madhe nga institucionet e Kosovës.
"Agjencioni Kosovar i Inteligjencës besoj që ka pasur informata edhe më herët për veprimtarinë e disa prej tyre, por në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale, ata kanë vlerësuar se kur duhet të marrin masa ligjore që të parandalohet veprimtaria e tyre dhe që të ballafaqohen me aktakuza, apstaj do të kenë gjykime të drejta dhe të ligjshme dhe pastaj varësisht prej epilogut çfarë marrin atëherë ndoshta do të bëhet publike se çfarë dëmi i kanë krijuar shtetit të Kosovës", tha Gashi.
Në qershor të vitit të kaluar, Gjykata Themelore, përmes një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë, e ka dënuar me 5 vjet burgim për spiunazh shtetasin kosovar, Aleksandar Vlajiqin./RTK