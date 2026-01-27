Qeveria në detyrë mban mbledhje elektronike, miraton dy vendime
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka mbajtur mbledhje elektronike në të cilën ka miratuar dy vendime.
Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi për media, në të cilën thuhet se vendimi i parë është marrë për themelimin e Këshillit Organizativ për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës dhe vendimi i dytë është për autorizimin e pagesës në shumë prej 154,000 euro për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
“Themelimin e Këshillit Organizativ për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës; Autorizimin e pagesës në shumë prej 154,000 euro për Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për rritjen e kuotës së kapitalit të Qeverisë së Republikës së Kosovës në BERZH”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals