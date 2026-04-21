Qeni bëhet viral për reagimin gjatë kujdesit të mbrëmjes
Një video e një qeni të quajtur Yoshi është bërë virale për shkak të reagimit të tij ndaj pronarit gjatë kujdesit të mbrëmjes.
Qeni dukej i hutuar dhe pak i shqetësuar ndërsa e shikonte pronaren me maskë në fytyrë. Reagimi i tij është kapur në një video të këndshme në Instagram.
Videoja tregon Yoshin duke qëndruar ulur në shtrat dhe duke e vëzhguar me kujdes pronaren. Veshët e ngritur, sytë e hapur gjerësisht dhe lëvizja e lehtë e kokës tregojnë hutimin e tij.
Në vend të lehjes apo lëvizjeve dramatike, qeni reagon në mënyrë të qetë ndaj situatës. Pronarja ka shkruar se shprehjet e tij “i bëjnë të qeshin deri në lot”.
Video fillon me një pamje të shkurtër të maskës me mbishkrimin “Jumpscare LOL”, dhe më pas kthehet te Yoshi me shtesën “pak i shqetësuar”. Shprehjet e tij të fytyrës kanë fituar shpejt simpatinë e shikuesve dhe janë bërë hit në internet. /Telegrafi/