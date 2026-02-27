Putini mund të përshkallëzojë situatën nëse nuk merr 'të vetmen gjë që mund ta shpëtojë' - shpjegon eksperti
Me negociatat e gjata dhe të ngadalta të paqes midis Moskës dhe Kievit që vazhdojnë këtë javë, shumë analistë kanë vënë në dukje natyrën e vështirë të bisedimeve.
Siç raportohet, midis ekspertëve ekziston një pikëpamje e përhapur se Kremlini ka pak interes për të arritur një marrëveshje - dhe se Vladimir Putin thjesht po kërkon t'i zvarrisë diskutimet, ndërsa vazhdon të ndjekë qëllimet e tij maksimaliste.
Alexander Baunov është një bashkëpunëtor i lartë në Qendrën Carnegie Rusia-Eurasia dhe tha se kërkesat e përcaktuara para fillimit të agresionit në Ukrainë në 2022 shkuan "shumë përtej mosmarrëveshjes së saj me Ukrainën, dhe ajo nuk i ka hequr dorë nga ato kërkesa".
"Edhe atëherë, Ukraina ishte si një qëllim ashtu edhe një mjet për diçka më të madhe”, tha Baunov, shkruan skynews.
"E vetmja gjë që mund ta shpëtojë Putinin në këtë situatë, duke pasur parasysh pamundësinë e pushtimit të të gjithë Ukrainës me forcë tani, është një lloj marrjeje politike e kontrollit. Kjo do të plotësohej me zgjerimin e fushëveprimit të marrëveshjes së paqes përtej Ukrainës", shtoi ai.
"Qëllimi përfundimtar i pjesës politike të negociatave për Rusinë është ndryshimi i regjimit në Ukrainë dhe neutralizimi i shtetësisë ukrainase në formën e saj aktuale", vazhdoi eksperti.
Ai thotë se lufta aktualisht është më e vështirë se kurrë për të dyja palët, por sugjeron që negociatorët rusë e shohin fleksibilitetin e Ukrainës në negociata si një shenjë se Donald Trump më në fund ka arritur të ushtrojë presion mbi Volodymyr Zelenskyn.
Kjo, thotë Baunov, po krijon "një rreth në të cilin sapo pozicioni i Ukrainës dobësohet nën presion, Rusia rrit kërkesat e saj".
"Shumë njerëz në Ukrainë kanë frikë se lufta do të harrohet sapo të mbarojë. Për këtë arsye, Kievi po negocion fort për të siguruar kushtet më të mira të mundshme, duke përfshirë ndihmën maksimale për rindërtim, garanci të detyrueshme dhe anëtarësimin në BE", deklaroi Baunov.
"Në mënyrë të ngjashme, Moska dyshon - dhe jo pa arsye - se gjatë katër viteve të fundit, lufta është bërë aseti i saj më i rëndësishëm. Frika nga zhvlerësimi i kësaj monedhe kryesore pas përfundimit të luftimeve po e shtyn Rusinë të maksimizojë kërkesat e saj, nga territoret e reja dhe ndryshimet në ligjet ukrainase deri te tërheqja e NATO-s në kufijtë e viteve 1990 dhe heqja e të gjitha sanksioneve", shtoi ai.
Ai përfundon: “Putini po zvarritet, duke pritur një përparim në vijën e frontit ose një marrëveshje të madhe në të cilën Trump do t'i japë diçka më shumë se Ukraina në këmbim të lëshimeve për Ukrainën. Dhe nëse nuk e bën, konflikti mund të zgjerohet përtej Ukrainës. Duke mos arritur të marrë atë që donte edhe pas një lufte të gjatë e të përgjakshme, Putini mund ta konsiderojë më të thjeshtë të fshehë dështimin e tij duke përshkallëzuar konfliktin”. /Telegrafi/