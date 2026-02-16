Putin zhduket mbi një javë, Zelensky: Atij nuk i ka mbetur shumë kohë
Presidenti i Ukrainës ka thënë se Vladimir Putinit “nuk i ka mbetur shumë kohë” mes pyetjeve rreth vendndodhjes së udhëheqësit të Kremlinit, pasi ai nuk është parë prej më shumë se një jave.
Duke folur për Politico gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih të premten, Zelensky tha: “Unë jam më i ri se Putini... Ai nuk ka shumë kohë, e dini”.
Ndërsa komentet e tij shkaktuan të qeshura nga publiku, presidenti ukrainas shtoi: “Jo, jo, më besoni, kjo është e rëndësishme”.
Komentet e fundit të Zelenskyt vijnë ndërsa Putin është zhdukur në mënyrë misterioze nga sytë e publikut për më shumë se një javë, shkruan Daily Mail.
Udhëheqësi rus u pa për herë të fundit nga publiku duke mbajtur një fjalim më 5 shkurt dhe mbetet e paqartë se çfarë e ka shkaktuar mungesën e tij.
Ndryshe, nuk është hera e parë që Putini zhduket nga sytë e publikut.
Megjithatë, mungesa të tilla kanë çuar në spekulime se ai po i nënshtrohet një trajtimi të fshehtë mjekësor. /Telegrafi/