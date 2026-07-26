Putin me deklaratë nxitëse: Ukraina do të ndahet në disa pjesë
Presidenti rus, Vladimir Putin ka bërë deklarata të reja për territoret perëndimore të Ukrainës, duke pretenduar se këto zona mund t’i kthehen në të ardhmen vendeve që, sipas tij, i kanë pasur historikisht.
Gjatë një deklarate, Putin tha se disa territore në perëndim të Ukrainës iu dhanë shtetit ukrainas nga lideri sovjetik, Joseph Stalin pas Luftës së Dytë Botërore, por shtoi se kjo ishte bërë në kuadër të një shteti të vetëm sovjetik.
“Me sa duket, Stalini nuk e kishte menduar kurrë se mund të krijohej një situatë si ajo e sotmja”, deklaroi Putin.
Ai pretendoi se Ukraina “herët ose vonë” do t’i humbasë këto territore dhe se zonat që dikur i përkisnin Polonisë, Hungarisë dhe Rumanisë “do të kthehen historikisht në vendin e tyre”.
Putin gjithashtu përsëriti pretendimin e tij se Rusia nuk ka nisur luftën në Ukrainë dhe se nuk ka pasur agresion nga ana ruse.
“Ne po u përgjigjemi veprimeve të Ukrainës, e cila ka nisur armiqësitë me mbështetjen e Perëndimit”, tha ai.
Deklaratat e presidentit rus vijnë në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon dhe çështjet territoriale mbeten ndër pikat më të ndjeshme në çdo diskutim për një zgjidhje të mundshme diplomatike. /Telegrafi/