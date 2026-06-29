Putin bën një pranim të rrallë të mungesës së karburantit të shkaktuar nga sulmet ukrainase
Në Rusi, ndikimi i sulmeve me raketa dhe dronë të Ukrainës në infrastrukturën energjetike nga Moska në Detin e Zi dhe më gjerë ka qenë prej kohësh i dukshëm.
Radhë në stacionet e benzinës. Racionimi i karburantit në shkallë të gjerë. Rafineritë e goditura. Shoferët në gadishullin ukrainas të Krimesë, të aneksuar nga Rusia, u ndalua të mbushnin rezervuarët e tyre, kështu që përparësi mund t'u jepet automjeteve ushtarake.
Por serioziteti i situatës është i tillë, saqë tani është pranuar shprehimisht nga presidenti Vladimir Putin për herë të parë, transmeton Telegrafi.
Gjatë fundjavës, presidenti i Rusisë diskutoi krizën me zyrtarë të lartë dhe drejtues të naftës. Dhe në deklaratat publike, ai ishte jashtëzakonisht i sinqertë.
"Ju jeni të vetëdijshëm se problemet vazhdojnë si për shoferët ashtu edhe për bizneset. Fatkeqësisht, ende ka radhë në stacionet e benzinës dhe gjetja e gradës së duhur të benzinës nuk është gjithmonë e lehtë", tha ai në takim.
Ai përmendi gjithashtu vështirësitë me të cilat përballet industria bujqësore dhe tha se korrja "varet" nga përmbushja e orarit të furnizimit me karburant.
Sipas medias së pavarur ruse Mediazona, 56 rajone ruse aktualisht po zbatojnë kufizime të karburantit.
Më vonë, në një intervistë me televizionin shtetëror rus, Putini ishte edhe më i hapur.
Ai pranoi se sulmet e Ukrainës "padyshim po krijonin probleme": "Aktualisht po shohim një mungesë të caktuar", tha ai, "por nuk është kritike".
Ai premtoi të rriste prodhimin e mbrojtjes ajrore për të mbrojtur infrastrukturën energjetike ruse dhe të përshpejtonte riparimet e rafinerive që Ukraina arriti të godiste.
Në Krime, pranoi Putini, kishin mbetur vetëm "furnizime për disa ditë" - por tha se ishte "i bindur" se së shpejti do të sillet më shumë karburant.
Është e pazakontë që Putini të jetë kaq i hapur në lidhje me ndikimin e sulmeve ukrainase dhe pasojat për popullin rus.
Por, pavarësisht shkallës së mungesës së karburantit dhe ndërgjegjësimit publik që rezultoi, ai ndoshta nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të pranonte realitetin, ndërsa ende këmbëngulte - si zakonisht - se përpjekja e luftës së Rusisë po bënte përparim.
Ky pranim i vështirësive që po ndiheshin në Krime është veçanërisht i rëndësishëm, duke pasur parasysh rëndësinë simbolike të gadishullit për shumë rusë - dhe për udhëheqësin e Kremlinit në veçanti.
Rusët rrahen për karburantin në pompat e derivateve, ndërsa Putini detyrohet të pranojë se vendi përballet me mungesa pas sulmeve ukrainase
Që nga fillimi i pushtimit të Krimesë në vitin 2014, Moska e ka shndërruar atë në një bazë ushtarake dhe një pikë strategjike për kontrollin e Detit të Zi, dhe e ka përdorur atë për të nisur pushtimin e plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Në intervistën televizive, Putin dha gjithashtu një të dhënë se pse po ishte kaq i hapur në lidhje me problemin: Ukraina, argumentoi ai, po përpiqej të ndante shoqërinë ruse, të dobësonte mbështetjen e saj për luftën dhe të rriste mbështetjen për negociatat.
"Ne nuk do t'u japim atyre këtë shans," tha ai, duke shtuar se sulmet me rreze të gjatë të Ukrainës nuk kishin "absolutisht asnjë ndikim në situatën në vijën e frontit".
Autoritetet në Kiev e kundërshtojnë këtë vlerësim, duke thënë se sulmet me rreze të gjatë të Ukrainës janë të dizajnuara jo vetëm për ta sjellë luftën në shtëpi për rusët e zakonshëm, por edhe për t'i detyruar komandantët e tyre ushtarakë të devijojnë burimet larg vijës së frontit.
Në muajt e fundit, Ukraina ka qenë duke u rritur në besimin se vala e luftës po kthehej në favor të saj, duke nisur sulme të thella në Shën Petersburg dhe Moskë, duke rritur sulmet në Krime dhe duke kërkuar hapur të shkaktojë viktima maksimale përgjatë vijës së frontit.
Por Kremlini tha të hënën se planet e Rusisë mbetën të njëjta - të detyrojnë forcat ukrainase të largohen nga katër rajone juglindore që Moska i pretendon si të vetat, të cilat Kievi i refuzon. "Qëndrimi ynë është i njohur mirë", tha zëdhënësi Dmitry Peskov.
Në intervistën e tij, Putini pretendoi se Ukraina po ofronte kufizimin e armiqësive dhe fillimin e bisedimeve - megjithëse e hodhi poshtë këtë si një përpjekje nga Kievi për të fituar kohë për t'u riorganizuar dhe riarmatosur.
"Është e qartë pse po bëhet ky propozim, sepse kundërsulmet tona thellë në territorin ukrainas janë shumë më të forta, kanë ndikim më të madh dhe, sinqerisht, janë më shkatërruese", tha Putin.
Sulmet e Kievit ndaj Rusisë, këmbënguli ai, kishin për qëllim të ishin "shpëtimi" i ushtrisë ukrainase, e cila Putin këmbënguli se ishte varfëruar "katastrofikisht". /Telegrafi/
"Por shpëtimi i regjimit të Kievit nuk është pjesë e planeve tona."