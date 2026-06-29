Rusët rrahen për karburantin në pompat e derivateve, ndërsa Putini detyrohet të pranojë se vendi përballet me mungesa pas sulmeve ukrainase
Pamje tronditëse kanë dalë në dritë që tregojnë shoferë që zihen në radhë në pikat e karburantit në të gjithë Rusinë, ndërsa Vladimir Putin u detyrua të pranonte se vendi po përballet me mungesa.
Në Moskë, dy gra që prisnin në radhë u filmuan duke i bërtitur njëra-tjetrës pasi njëra akuzoi tjetrën se po priste radhën.
'Ti! Do të të përplas fytyrën', bërtet njëra prej tyre, transmeton Telegrafi.
Një video tjetër nga qyteti perëndimor i Ryazanit tregon dy burra që përfshihen në një përleshje të ashpër me grushte jashtë një pike karburanti derisa dikush ndërhyn.
Në një video të tretë, të filmuar në qytetin Serov, një grua shihet me hundë të përgjakur pasi një burrë dyshohet se e goditi me grusht dhe e sulmoi dhunshëm atë dhe shoqëruesin e saj gjatë një përleshjeje për karburant.
Kjo vjen ndërsa Putin pranoi se vendi po vuante nga 'një mungesë e caktuar' e karburantit në një intervistë të publikuar nga Kremlini të dielën, pas sulmeve të përsëritura ukrainase në luftën e tyre katërvjeçare.
'Sa i përket sulmeve kundër infrastrukturës kritike në përgjithësi dhe infrastrukturës energjetike në veçanti, sigurisht që këto sulme ndaj objekteve tona të infrastrukturës krijojnë probleme, kjo është e qartë. Tani për tani po vërejmë një mungesë të caktuar, por nuk është kritike’, tha Putin.
Autoritetet në Krimenë e aneksuar nga Rusia të premten shpallën një "situatë emergjente" për shkak të mungesës së karburantit dhe ndërprerjeve të energjisë elektrike të shkaktuara nga sulmet ukrainase në zinxhirët e saj logjistikë dhe objektet e naftës.
Disa orë më parë, në një fjalim në kongresin e partisë Rusia e Bashkuar, Putin ishte zotuar të siguronte sigurinë dhe të kapërcente sfidat ndërsa Ukraina shton sulmet e saj hakmarrëse brenda Rusisë.
"Po, ne i shohim problemet, jemi të vetëdijshëm për to dhe po u përgjigjemi atyre, por sigurisht që do të sigurojmë sigurinë si të vendit ashtu edhe të qytetarëve tanë, si dhe paprekshmërinë e kufijve të Rusisë", u tha Putin anëtarëve të partisë.
"Ne padyshim do t'i kapërcejmë të gjitha sfidat me të cilat përballemi sot, duke përfshirë sulmet terroriste në territorin tonë dhe objektet e infrastrukturës", shtoi ai.
Kiev i quan sulmet një hakmarrje të drejtë për sulmet pothuajse të përditshme të Rusisë ndaj civilëve ukrainas dhe infrastrukturës energjetike që nga ofensiva e saj e shkurtit 2022.
Detyra kryesore tani, tha ai, ishte rritja e kapacitetit rus të mbrojtjes kundërajrore dhe sigurimi i furnizimeve me karburant, veçanërisht në Krime. /Telegrafi/