Punëtori humb jetën pasi ra nga një objekt në rrugën Ferizaj–Prishtinë
Një person ka ndërruar jetë këtë pasdite si pasojë e rënies nga një objekt gjatë kohës sa ishte duke punuar.
Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar për Telegrafin se rasti ka ndodhur rreth orës 15:00.
“Sipas informatave të para, viktima mashkull, 43 vjeç, nuk ka arritur t’i përballojë plagët e marra dhe ka ndërruar jetë. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje”, deklaroi Ahmeti.
Ajo shtoi se policia, në koordinim me prokurorinë dhe Inspektoratin e Punës, ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e incidentit./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals