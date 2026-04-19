Publikohet videoja me pamje të reja që tregon nisjen e zjarrit në Tiranë
Publikohen pamje të reja që hedhin dritë mbi momentet e para të zjarrit masiv që terrorizoi kryeqytetin pasditen e 14 prillit. Videoja tregon gjenezën e flakëve që shkrumbuan 30 banesa dhe lënduan disa qytetarë në pallatin 12-katësh të kompleksit “Arlis”, në zonën e njohur si “Farmacia 10”, përballë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.
Kartonët dhe “pika zero”
Sipas pamjeve filmike të publikuara së fundmi, gjithçka ka nisur në katin zero të godinës. Burimi fillestar i vatrës shkatërruese duket të jenë mbeturinat dhe ambalazhet e kartonit të grumbulluara përpara një supermarketi.
Në momentin kur shfaqen flakët e para, zona përreth vërehet e qetë dhe pa praninë e njerëzve. Megjithatë, brenda pak sekondash, zjarri merr vrull të menjëhershëm, duke u ushqyer nga materialet lehtësisht të djegshme për t’u ngjitur më pas me një shpejtësi agresive përgjatë fasadës së pallatit.
Një operacion shpëtimi nga toka dhe ajri
Dinamika e zjarrit shkaktoi një situatë dramatike që mbajti në ankth banorët për orë të tëra. Flakët përpinë thuajse gjysmën e pallatit në të gjithë gjatësinë e tij, duke lënë pas një bilanc të rëndë dëmesh materiale me 30 apartamente të shkrumbuara plotësisht.
Përmasat e fatkeqësisë kërkuan një mobilizim të jashtëzakonshëm të strukturave të emergjencës. Përveç forcave të shumta të zjarrfikëses dhe policisë që u angazhuan në terren, situata u bë aq kritike sa kërkoi edhe ndërhyrjen e helikopterëve të ushtrisë, të cilët realizuan hedhjen e ujit nga ajri për të neutralizuar përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Misteri i shkëndijës së parë
Pavarësisht publikimit të këtyre pamjeve që tregojnë qartë sekuencën e përhapjes dhe vendin fiks se ku nisi zjarri, shkaku i vërtetë mbetet ende i pazbardhur. Nga videot është e vështirë të përcaktohet se çfarë e provokoi shkëndijën e parë te grumbulli i mbeturinave.
Autoritetet hetimore janë duke analizuar këto pamje dhe prova të tjera në terren për të përcaktuar nëse shkëndija ka ardhur nga ndonjë pakujdesi njerëzore, ndonjë defekt teknik, apo faktorë të tjerë të jashtëm që sollën këtë situatë emergjente në zemër të Tiranës./RTSH
- YouTube youtu.be