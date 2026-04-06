Publikohet trailer-i përfundimtar për vazhdimin e "The Devil Wears Prada", zbulon këngën e re nga Lady Gaga dhe Doechii
Trailer-i përfundimtar i filmit "The Devil Wears Prada 2" është publikuar zyrtarisht, duke sjellë pamjen e parë të këngës së re origjinale "Runway", të interpretuar nga Lady Gaga dhe Doechii.
Siç u tha, kënga do të jetë pjesë e kolonës zanore të vazhdimit të shumëpritur të filmit të njohur dhe publiku mund ta dëgjojë atë në videon më të fundit promovuese.
Trailer-i zbulon gjithashtu detaje shtesë të projektit, i cili ndjek Miranda Priestly ndërsa përballet me sfidat e mjedisit modern mediatik dhe ndryshimet në industrinë e gazetarisë.
Gjatë këtij procesi, ai ribashkohet me ish-asistentët e tij Andy dhe Emily.Në fillim të trailer-it të ri, Andy Sachs (Hathaway) ecën me personazhin e ri Simone Ashley, e cila është asistentja e re e Miranda Priestly në revistën "Runway".
Personazhi i Ashleyt tronditet kur dëgjon se Andi nuk ka ruajtur asnjë nga veshjet e Chanel që mori në Javën e Modës në Paris, dhe pas kësaj ajo e shoqëron atë në zyrën e saj të re si redaktore në revistë.
Në film luajnë gjithashtu Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, BJ Novak dhe Conrad Ricamara.
Vazhdimi i filmit të vitit 2006 del në kinema më 1 maj 2026. /Telegrafi/
