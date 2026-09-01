PSG nuk e përjashton një transferim në ditën e fundit të afatit kalimtar
Paris Saint-Germain nuk e ka përjashtuar mundësinë e realizimit të një tjetër transferimi në ditën e fundit të afatit kalimtar.
Sipas raportimit të L’Equipe, kampionët e Francës janë ende të hapur ndaj mundësisë për të përforcuar skuadrën para mbylljes së afatit kalimtar.
Klubet franceze kanë afat deri në orën 19:59 të së martës për të finalizuar marrëveshjet e fundit.
PSG synon të shfrytëzojë çdo mundësi të favorshme për të realizuar transferimin e gjashtë të kësaj vere, me përforcimi i repartit ofensiv që mund të jetë një nga prioritetet e klubit.
Deri më tani, parisienët kanë transferuar Ferran Torres, Mika Godts, Maghnes Akliouche, Lucas Digne dhe Alessandro Longoni.
Ndërkohë, PSG thuhet se po monitoron edhe situatën e mbrojtësit të talentuar të Crystal Palace, Jaydee Canvot, i cili është vlerësuar lart për potencialin e tij.
Mbetet për t'u parë nëse drejtuesit e PSG-së do të arrijnë të konkretizojnë një tjetër marrëveshje përpara përfundimit të afatit kalimtar. /Telegrafi/