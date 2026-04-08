PSG me fitore komode ndaj Liverpoolit, bën hap të rëndësishëm drejt gjysmëfinales
Ndeshja e parë e fazës çerekfinale të Ligës së Kampionëve mes Paris Saint-Germain dhe Liverpoolit ofroi një spektakël futbolli me intensitet të lartë, momente vendimtare dhe raste të shumta shënimi, ku vendasit siguruan një avantazh të qartë 2-0 për ndeshjen e kthimit.
Megjithatë, ishte PSG që arriti të kalojë në epërsi herët në takim. Në minutën e 11-të, Desire Doue realizoi për 1-0 pas një depërtimi të bukur individual dhe një goditjeje nga jashtë zonës, e cila u devijua dhe përfundoi në rrjetë.
Pas golit, PSG vazhdoi të tregojë iniciativë në sulm, duke krijuar disa raste të rrezikshme.
Në minutën e 32-të, Khvicha Kvaratskhelia provoi me një volej të fuqishëm, por portieri Giorgi Mamardashvili reagoi në mënyrë të shkëlqyer.
Po ashtu, në minutën e 37-të dhe të 42-të, PSG iu afrua sërish golit, por pa sukses falë ndërhyrjeve vendimtare të portierit të Liverpool-it.
Liverpooli hasi vështirësi në ndërtimin e lojës dhe u ndëshkua edhe me kartona të verdhë, duke reflektuar presionin e vazhdueshëm nga kundërshtari. Pjesa e parë u mbyll me epërsinë minimale 1-0 për PSG.
Në pjesën e dytë, loja vazhdoi me intensitet të lartë.
PSG ishte sërish më konkrete dhe arriti të dyfishojë epërsinë në minutën e 65-të. Joao Neves asistoi për Khvicha Kvaratskhelia, i cili në një situatë një-me-një me portierin tregoi qetësi të madhe duke e kaluar atë dhe duke shënuar për 2-0.
Liverpool tentoi të rikthehej në lojë, por përpjekjet e tyre u penguan nga një mbrojtje e organizuar mirë e PSG-së.
Një moment kyç ndodhi në minutën e 70-të, kur u akordua një penallti për PSG pas një ndërhyrjeje të Ibrahima Konate. Megjithatë, pas rishikimit me VAR në minutën e 72-të, gjyqtari anuloi vendimin dhe loja vazhdoi pa ndryshim rezultati.
PSG krijoi raste të tjera të rrezikshme, përfshirë goditje nga Achraf Hakimi dhe Ousmane Dembele, por portieri Giorgi Mamardashvili realizoi ndërhyrje vendimtare, duke mbajtur rezultatin 2-0 deri në fund. /Telegrafi/