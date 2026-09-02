PSG me 24 lojtarë në ekipin e parë pas mbylljes së afatit kalimtar
Paris Saint-Germain ka zhvilluar një afat kalimtar mjaft aktiv gjatë verës, duke realizuar gjashtë transferime, përfshirë Ferran Torres, Mika Godts, Lucas Digne, Maghnes Akliouche dhe Alessandro Longoni.
Në të njëjtën kohë, kampionët francezë patën edhe një numër të konsiderueshëm largimesh.
Shitjet e Bradley Barcolas, Goncalo Ramos, Kang-in Lee dhe Ibrahim Mbaye i sollën klubit të ardhura të rëndësishme dhe mbushën arkat e PSG-së.
Kështu, skuadra parisiene e mbyll afatin kalimtar me një përbërje të përditësuar për sezonin 2026/27.
Portierë: Matvey Safonov, Lucas Chevalier, Alessandro Longoni.
Mbrojtës: Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Illian Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Nuno Mendes, Achraf Hakimi.
Mesfushorë: Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Dro Fernandez, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou.
Sulmues: Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Mika Godts, Maghnes Akliouche, Ferran Torres.
PSG hyn në sezonin e ri me një skuadër të kombinuar mes përvojës dhe talenteve të rinj, ndërsa prurjet e verës synojnë t’i japin më shumë alternativa trajnerit në garat vendore dhe evropiane. /Telegrafi/