Metamorfoza e PSG-së: Nga klubi që blinte më shumë, në klubin që shet më së shumti në afatet kalimtare
Paris Saint-Germain është duke përjetuar një transformim të madh në politikën e transferimeve. Klubi francez, i cili për vite me radhë ishte simbol i shpenzimeve marramendëse në afatet kalimtare, tashmë po shndërrohet në një prej klubeve që gjenerojnë më shumë të ardhura nga shitja e lojtarëve.
Këtë verë, PSG pritet të vendosë rekord të ri me 374.1 milionë euro të ardhura nga transferimet, shifër që mund të arrijë deri në 400 milionë euro me bonuset.
Nëse transferimi i Mbaye te Aston Villa për 60 milionë euro zyrtarizohet, PSG do të kalojë në krye të listës së klubeve me më shumë të ardhura nga shitjet këtë verë, duke lënë pas Aston Villan dhe Manchester Cityn.
Fitime të mëdha nga lojtarët
Strategjia e re është veçanërisht e dukshme te lojtarët që PSG i ka blerë për shuma relativisht të ulëta ose i ka zhvilluar në akademi.
Bradley Barcola: 145 milionë euro – ishte blerë për 45 milionë euro
Mbaye: 60 milionë euro – produkt i akademisë
Kang-in Lee: 40 milionë euro – ishte blerë për 22 milionë euro
Kolo Muani: deri në 64 milionë € në total nga shitja dhe huazimet
Kamara: 4.1 milionë euro – produkt i akademisë
PSG ka investuar fillimisht rreth 210 milionë euro për pesë prej këtyre lojtarëve, ndërsa nga largimet e tyre pritet të arkëtojë rreth 400 milionë euro.
Kjo tregon qartë se klubi parizien nuk po synon më vetëm të blejë yjet më të mëdhenj të futbollit, por edhe të krijojë vlerë dhe më pas ta shndërrojë atë në të ardhura.
Akademia po bëhet pjesë e rëndësishme
Një tjetër element i rëndësishëm është zhvillimi i lojtarëve të rinj. PSG ka ndryshuar qasjen duke u fokusuar te talentet dhe futbollistët që përshtaten me filozofinë e trajnerit Luis Enrique.
Akademia e klubit ka marrë një rol të rëndësishëm në këtë model. Warren Zaire-Emery është shembulli i një lojtari të akademisë që u bë pjesë e rëndësishme e ekipit të parë, ndërsa Barcola, Mbaye dhe Kamara janë shembuj të lojtarëve që u zhvilluan dhe më pas u shitën për shuma të konsiderueshme.
Ironia është se kjo politikë e re po funksionon në një periudhë kur PSG ka arritur suksesin më të madh sportiv, me dy tituj radhazi të Ligës së Kampionëve.
PSG tashmë është ndër klubet më të mëdha në shitje
Në pesë afatet e fundit verore, PSG ka gjeneruar 788.55 milionë euro nga shitjet e lojtarëve, duke u renditur i treti në Evropë, pas Chelseat dhe Manchester Cityt.
Në dhjetë afatet e fundit verore, klubi parizien ka arkëtuar rreth 1.15 miliardë euro nga largimet.
Pra, PSG-ja që dikur njihej për transferimet rekord të Neymarit, Mbappés dhe yjeve të tjerë, tashmë po ndërton një model krejt tjetër:
më pak superyje të blerë për shuma marramendëse, më shumë talente të zhvilluara dhe shitje me fitim të madh.
Ky është transformimi i madh i PSG-së nën drejtimin e Nasser Al-Khelaifit, Luis Camposit dhe Luis Enriques. /Telegrafi/