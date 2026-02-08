PSG e “shkatërron” Marseille në klasiken franceze
Paris Saint-Germain është treguar i pamëshirshëm ndaj rivalit francez Marseille, në kuadër të xhiros së 21-të në Ligue 1.
“Parisienët” triumfuan me rezultat të thellë 5-0, ku dominuan në të gjitha aspektet.
Ousmane Dembele përfitoi nga asistimi i Nuno Mendes për ta zhbllokuar rezultatin (12’).
Francezi pastaj edhe dyfishoi epërsinë pas asistimit të Mayulus (37’).
PSG-ja vazhdoi të dominojë ndërsa golin e tretë e gjeti përmes autogolit të Medinas, i cili tentoi ta largonte topin por e vendosi brenda rrjetës (64’).
Vetëm dy minuta më vonë, Khvicha Kvarastkhelia bashkëpunoi me Ousmane Dembele për ta dërguar rezultatin në 4-0.
Ndërkohë, fitoren e vulosi Lee Kang-in pas asistimit të Mayulus (74’).
PSG-ja me këtë fitore rimerr kreun e Ligue 1 me 51 pikë ndërsa Marseille zë pozitën e katërt me 39 sosh./Telegrafi