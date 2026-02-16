Pse u rekomandohet prindërve t'u këndojnë fëmijëve të tyre?
Prindërit u kanë kënduar prej kohësh ninulla dhe vjersha për fëmijë foshnjave të tyre, dhe studimet e reja sugjerojnë se kjo ka shumë më tepër vlerë sesa thjesht qetësimi ose krijimi i një atmosfere të këndshme.
Këndimi dhe bashkëveprimi muzikor mund të inkurajojnë zhvillimin e hershëm të gjuhës, kuptimin e ritmit dhe aftësitë e komunikimit. Hulumtimet tregojnë se foshnjat që kanë një ndjenjë më të mirë të ritmit në muzikë shpesh e kanë më të lehtë të njohin modelet e të folurit - një aftësi kyçe për të mësuar fjalë dhe për të komunikuar.
Ekspertët theksojnë se nuk është e rëndësishme që prindi të tingëllojë si një këngëtar profesionist - ajo që është e rëndësishme është që bashkëveprimi muzikor të jetë aktiv dhe i lidhur me fëmijën. Kjo përfshin këndimin, duartrokitjet, lëvizjen ritmike dhe lojën që kombinon tingullin dhe bashkëveprimin me foshnjën.
Hulumtimet nga Universiteti i Kembrixhit kanë treguar se foshnjat mësojnë së pari rreth gjuhës përmes ritmit dhe tonit, përpara se të mund të përpunojnë tingujt individualë të të folurit. Muzika dhe këngët i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë se ku mbarojnë dhe ku fillojnë fjalët, madje edhe përpara se të mund të flasin. Modelet ritmike në një këngë ndihmojnë trurin të organizojë tingujt në njësi më kuptimplote, gjë që është themeli për të kuptuar gjuhën.
Studimet kanë treguar gjithashtu se një mjedis muzikor në shtëpi, përfshirë këndimin prindëror, nxit zhvillimin më të mirë të gjuhës dhe komunikimin me shenja në vitin e parë të jetës.
Kjo nuk do të thotë mësime formale muzike - të kënduarit ndërsa ndërron rrobat, luan ose bie në gjumë është mjaft e mjaftueshme nëse është pjesë e një bashkëveprimi të ngrohtë dhe emocional.
Edhe pse mund të mos mendoni se keni talent muzikor, këndoni shpesh - foshnjat e vlerësojnë tingullin e zërit tuaj më shumë sesa vetë performancën. Përdorni vjersha për fëmijë dhe këngë, së bashku me lëvizjet dhe shprehjet e fytyrës, për ta bërë ndërveprimin emocional dhe stimulues për të mësuar gjuhën.