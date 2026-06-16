Pse tifozët spanjollë u kthyen kundër Cucurellas? Mbrojtësi u vërshëllye në ndeshjen me Kepin e Gjelbër
Marc Cucurella u përball me një pritje jo të mirë nga një pjesë e tifozëve spanjollë gjatë barazimit befasues 0-0 të Spanjës ndaj Kepit të Gjelbër në Kupën e Botës, pavarësisht se ishte një nga lojtarët më të dalluar të “La Roja”-s në këtë ndeshje.
Mbrojtësi i krahut të majtë u vërshëllye vazhdimisht sa herë që prekte topin, ndërsa nga tribunat u dëgjuan edhe thirrje që e cilësonin atë si “tradhtar”.
Sipas raportimeve nga stadiumi, reagimi i tifozëve lidhet me transferimin e tij të fundit nga Chelsea te Real Madridi, një lëvizje që ka zemëruar shumë mbështetës të Barcelonës, duke pasur parasysh se Cucurella është produkt i akademisë së klubit katalanas.
Megjithatë, 27-vjeçari nuk u ndikua nga presioni i tribunave. Ai zhvilloi një paraqitje solide, krijoi raste për shokët e skuadrës dhe ishte vazhdimisht aktiv në fazën sulmuese, ndërsa Spanja dominoi posedimin e topit, por nuk arriti të mposhte rezistencën e Kepit të Gjelbër.
Një rol kyç në këtë rezultat pati portieri veteran Vozinha, i cili me disa pritje vendimtare mbajti të paprekur portën e kombëtares afrikane.
Pavarësisht vërshëllimeve që e shoqëruan gjatë gjithë mbrëmjes, performanca e Cucurellas tregoi se ai mbetet plotësisht i fokusuar te objektivat e Spanjës në Kupën e Botës.
Duket se kalimi i tij në “Santiago Bernabeu” vazhdon të shkaktojë polemika, dhe jo vetëm te tifozët e Chelseat. /Telegrafi/