Pse sulmet mbi rafineritë më të mëdha të gazit shënojnë një përshkallëzim në Lindjen e Mesme?
Sulmi i Izraelit ndaj fushës së gazit South Pars të Iranit ka shkaktuar një spiralë të re përshkallëzimi tensioni në rajon, duke nxitur reagime të menjëhershme nga Teherani dhe duke rritur shqetësimet për stabilitetin energjetik dhe gjeopolitik në Gjirin Persik.
Në përgjigje ndaj sulmeve, Irani ka goditur disa nga objektet energjetike të fqinjëve të tij, duke përfshirë rafineritë dhe magazinat e gazit, një lëvizje që shumë analistë e shohin si paralajmërim të qartë për ndikimet potenciale mbi furnizimet globale të energjisë.
Mediet iraniane raportuan se magazinat e gazit dhe pjesë të një rafinerie janë goditur nga sulmet izraelite, duke shkaktuar një zjarr të madh, ndërsa punonjësit janë evakuuar për sigurinë e tyre.
Sulmet mbi këtë infrastrukturë të ndjeshme energjetike ngrenë shqetësime për pasojat ekonomike dhe politike, duke pasqyruar tensionet e rritura midis Izraelit dhe Iranit, shkruan skynews.
Fusha e gazit South Pars konsiderohet si fusha më e madhe e gazit natyror në botë, duke mbuluar rreth 9700 kilometra katrorë në Gjirin Persik.
Sipas të dhënave të Guinness Book of World Records, ajo përmban rreth 51 trilionë metra kub gaz, një rezervë kyçe për furnizimin me energji të rajonit dhe më gjerë. Pronësia e fushës ndahet midis Iranit dhe Katarit, ku pjesa më e madhe katariote u zbulua e para në vitin 1971.
Pjesa iraniane e fushës mbulon mbi dy të tretat e furnizimit kombëtar me gaz të Iranit, sipas mediave shtetërore, duke e bërë këtë sulm një goditje të konsiderueshme ndaj aftësisë së Iranit për të siguruar energji dhe për të ruajtur stabilitetin ekonomik.
Kjo ngjarje shënon sulmet e para të raportuara mbi infrastrukturën energjetike iraniane në Gjirin Persik gjatë këtij cikli të tensioneve, duke u fokusuar në një objekt që është i përbashkët me Katarin.
Nuk është hera e parë që South Pars ka qenë në shënjestër; një rafineri në fushë ishte goditur nga një dron izraelit gjatë një konflikti 12-ditor vitin e kaluar, duke çuar në pezullimin e përkohshëm të prodhimit të gazit.
Sulmi i fundit ka nxitur Teheranin të reagojë me forcë, duke goditur rafineritë kryesore në anën katariote të fushës së gazit, si dhe objekte energjetike në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Arabinë Saudite.
Përmes këtyre goditjeve, Irani ka paralajmëruar për “shkatërrimin e plotë” të infrastrukturës energjetike në rast të një sulmi tjetër ndaj objekteve të tij.
Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se SHBA nuk kishte dijeni për sulmet, megjithëse mediat izraelite raportuan se sulmi ishte kryer nga Izraeli me pëlqimin e SHBA-së.
Ai gjithashtu kërcënoi se do të “shkatërronte masivisht” të gjithë fushën South Pars në rast të një sulmi tjetër iranian ndaj Katarit, por paralelisht theksoi se Izraeli mund të ndalonte sulmet në këtë zonë për të shmangur një konflikt më të gjerë.
Sulmet mbi objektet energjetike kanë pasur ndikim të menjëhershëm në tregjet globale të energjisë.
Çmimi i naftës arriti një nivel rekord gjatë luftës, duke u rritur në 118.74 dollarë për fuçi, ndërsa çmimet e gazit me shumicë kanë arritur nivelin më të lartë të tre viteve të fundit.
Kjo tregon sa i ndjeshëm është tregu i energjisë ndaj tensioneve gjeopolitike në rajon dhe sa shpejt mund të ndikohet furnizimi global nga konflikte të tilla. /Telegrafi/