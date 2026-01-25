Pse stërvitja në shtëpi gjatë dimrit është zgjedhja më e mençur për trupin dhe mendjen
Periudha e dimrit është njëkohësisht periudhë kur mbizotëron motivim i ulët për stërvitje, prandaj shumë ekspertë këshillojnë që të zgjidhni stërvitjen në shtëpi
Ruajtja e kontinuitetit të aktivitetit fizik është e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit fizik dhe mendor, ndërsa trajnerët theksojnë se rezultate të njëjta mund të arrihen edhe duke u stërvitur në shtëpi.
Aktiviteti fizik gjatë muajve të dimrit nuk është vetëm metodë për ruajtjen e formës, por është i rëndësishëm edhe për forcimin e imunitetit, duke e bërë organizmin më rezistent ndaj ftohjeve sezonale dhe viruseve, shkruan Healthline. Ushtrimet e rregullta nxisin metabolizmin dhe kontribuojnë në parandalimin e mbipeshës.
Gjatë stërvitjes në shtëpi vërehet përmirësim i cilësisë së gjumit dhe rritje e nivelit të energjisë, gjë që ka rëndësi të veçantë në periudhën kur mungesa e dritës së diellit çon në ndjenjë lodhjeje.
Për një stërvitje cilësore në shtëpi nuk nevojiten pajisje të shtrenjta, as hapësirë e madhe. Para fillimit të çdo stërvitjeje, është thelbësore të përgatisni trupin duke bërë ushtrime ngrohjeje për 10 minuta, pas së cilës vijon pjesa kryesore e stërvitjes, transmeton Telegrafi.
Ushtrimet galiç janë baza që aktivizon muskujt e këmbëve dhe gluteusin. Më pas, ushtrimet e shtytjes mund të kryhen në version klasik ose të përshtatur në gjunjë dhe janë të orientuar në forcimin e pjesës së sipërme të trupit.
Përveç kësaj, ushtrimi plank është ideal për forcimin e trungut të trupit, ndërsa hapat e shpejtë aktivizojnë muskujt e këmbëve dhe përmirësojnë ekuilibrin.
Këto ushtrime mund të kombinohen si stërvitje rrethore, ku secili ushtrim kryhet në interval prej 10 deri në 15 përsëritje, në disa seri, me pauza të shkurtra ndërmjet tyre.
Duke qenë se stërviteni në shtëpi, këshillohet të krijoni rutinë, përkatësisht ta zhvilloni stërvitjen në të njëjtën kohë çdo ditë. /Telegrafi.