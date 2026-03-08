Pse shumë produkte kushtojnë më shtrenjtë kur janë për femra: Tre arsye që rrallë përmenden
Produktet e kujdesit personal, higjiena mujore dhe moda krijojnë një barrë shtesë financiare që shumëkush nuk e vëren
“Big mistake. Big. Huge! I have to go shopping now.” Kjo fjali ka mbetur një nga referencat më të dashura për blerjet nga filmi Pretty Woman. Në fakt, shumë gra i drejtohen kësaj, siç do të thoshte Carrie, një lloj “seance kardio” për të sjellë pak gëzim në përditshmëri dhe për të ngritur humorin. Megjithatë, ndërsa shijojmë botën e modës dhe të bukurisë, ekzistojnë disa produkte, nevoja themelore të përditshme, që janë pa arsye më të shtrenjta për gratë sesa për burrat.
Zbuloni tri arsye pse gratë paguajnë më shumë për produkte bazë, higjienë dhe veshje, dhe mësoni se si këto shpenzime shtesë ndikojnë në buxhetin e tyre të përditshëm.
Produktet për kujdesin personal
Gratë shpesh paguajnë më shumë edhe për produktet më bazë të higjienës, nga shamponët deri te deodorantët dhe brisqet për rruajtje. Çmimi mesatar i një shamponi për gra zakonisht është më i lartë se ai për burra. Edhe deodorantët për gra shpesh kushtojnë më shumë për të njëjtën sasi produkti, ndonëse përmbajnë pothuajse të njëjtën sasi përbërësish aktivë. Po ashtu, brisqet dhe xhelet e dushit shpesh mbajnë, në mënyrë figurative, një etiketë “premium për gra”. Sipas disa të dhënave, produktet e destinuara për gra mund të kushtojnë deri në 48 për qind më shumë se produktet e ngjashme për burra, transmeton Telegrafi.
Produktet për higjienën e grave
Shpenzimet për produktet e higjienës së grave janë të detyrueshme dhe të pashmangshme, ndërsa burrat praktikisht janë të liruar nga ky lloj shpenzimi. Produktet për higjienën e grave, si pecetat higjienike dhe tamponët, janë pjesë e rutinës mujore për shumë vite, deri në menopauzë. Këto janë produkte që duhet të jenë të qasshme dhe të përballueshme për çdo grua, sepse janë të domosdoshme për shëndetin dhe dinjitetin e tyre. Edhe pse në pamje të parë bëhet fjalë për shuma të vogla, në total ato mund të përbëjnë një barrë të konsiderueshme për buxhetin personal gjatë viteve.
Veshjet dhe aksesorët e modës
Veshjet për gra shpesh bëhen më të shtrenjta në krahasim me ato për burra. Nëse një grua blen një bluzë të re çdo dy muaj, gjatë jetës mund të krijohet një diferencë e madhe vetëm për artikujt bazë të gardërobës. Pritjet shoqërore që gratë të kenë një gardërobë më të pasur dhe më të larmishme e rrisin edhe më shumë këtë kosto. Çmimet e të brendshmeve, xhinseve dhe çantave shpesh janë dukshëm më të larta, ndërsa edhe shërbime të tilla si pastrimi kimik i rrobave mund të kushtojnë pothuajse dyfish për veshjet e grave. Të gjitha këto tregojnë se shpenzimet shtesë për gratë janë të pranishme pothuajse në çdo aspekt të konsumit të përditshëm. /Telegrafi/