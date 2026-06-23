Pse butoni po kthehet në brendësi të veturës?
Ekranet me prekje e kanë ndryshuar botën. Janë pellgje të errëta e të kthjellëta që shpërthejnë në ngjyra dhe lëvizje me përkëdheljen e një gishti për t'ju ndihmuar të zhbllokoni misteret e jetës moderne. Ose porositni një picë.
Prodhuesit e makinave i duan ekranet me prekje sepse kursejnë para dhe shtojnë vlerë. Kushton shumë më pak që të kesh të apasionuar pas softuerëve të krijojnë një ndërfaqe përdoruesi të shkëlqyeshme sesa të projektosh, prodhosh dhe montosh numratorë fizikë, butona dhe çelësa.
Dhe për shkak se ato mund të ofrojnë më shumë vlerë të perceptuar me kosto margjinale, pa ndikim në peshën e automjetit, inxhinierëve dhe tregtarëve u pëlqejnë edhe ekranet me prekje. Por ekranet me prekje janë një ndërfaqe përdoruesi e dobët për një makinë që lëviz, transmeton Telegrafi.
Në vitin 2017, USS John S McCain, një destrojer i Marinës Amerikane, u përplas me një tanker civil në Ngushticën e Singaporit, duke vrarë 10 marinarë.
Pas një hetimi, Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit i SHBA-së tha se një sistem kompleks me prekje që marinarët ishin trajnuar dobët për ta përdorur kishte kontribuar në humbjen e kontrollit të anijes.
Marina Amerikane më pas filloi të punonte për të hequr kontrollet e timonit me prekje në destrojerët e saj.
“Vetëm pse mundesh nuk do të thotë se duhet”, tha admirali Bill Galinis i Marinës Amerikane pas incidentit me McCain.
Është një këshillë e shëndoshë për projektuesit e ndërfaqes së përdoruesit të automobilave. Por pothuajse çdo ndërfaqe ekrani me prekje e prodhuesit të makinave ka një paraqitje dhe logjikë të ndryshme.
Nëse e kombinojmë këtë me faktin se shumica prej nesh e lexojnë manualin e pronarit vetëm pak, atëherë potenciali për shpërqendrim dhe gabime është i dukshëm.
Ka shumë shembuj të ekraneve me prekje të makinave komplekse dhe të projektuara dobët. Veprimet e shumëfishta në ekran të nevojshme për të rregulluar drejtimin e rrjedhës së ajrit nga vrimat e ventilimit në kabinën e një Tesla, absolutisti i ekraneve me prekje të automobilave, janë një nga më ekstremet.
Dr. Raluca Budiu, drejtoreshë kërkimore në specialistin e ndërfaqes së përdoruesit Nielsen Norman Group, thotë se në botën analoge, ne mund të mësojmë vendndodhjen e një butoni fizik dhe pastaj ta gjejmë atë pa i kushtuar shumë vëmendje.
Kështu luajnë njerëzit në piano ndërsa lexojnë muzikë, ose shtypin me prekje në një tastierë të vërtetë. Megjithatë, gjetja e një butoni në një ekran kërkon konfirmimin vizual të pozicionit të tij.
Kur më shumë butona janë të fshehur nën menu, zgjedhja e tyre përfshin ndërveprime të shumëfishta me ekranin me prekje, duke kërkuar edhe më shumë kohë dhe vëmendje.
Në fakt, hulumtimet sugjerojnë se shoferëve mund t'u duhet dy deri në katër herë më shumë kohë për të përfunduar detyrat themelore duke përdorur ekranet me prekje sesa kontrollet fizike.
Një studim i vitit 2020 nga Laboratori i Kërkimeve të Transportit zbuloi se shoferët që ndërveprojnë në ekranet me prekje me Apple CarPlay ose Android Auto i kishin sytë larg rrugës për të paktën 12 sekonda, dhe dëmtimi i kohës së reagimit të tyre ishte më i madh se ai i shkaktuar nga konsumi i alkoolit (deri në limitin ligjor) dhe përdorimi i kanabisit. Shumë gjëra mund të ndodhin në 12 sekonda.
Me 111 km/orë, do të përshkoni një të katërtën e një milje. Dhe kur shikoni prapa në rrugë, duhet të rifokusoheni dhe të rikalibroni shpejt ndërgjegjësimin tuaj për situatën.
"I urrej ekranet me prekje me gjithë shpirt në një makinë me performancë të lartë", thotë Gordon Murray, krijuesi i McLaren F1 dhe GMA T.50.
“Kur po projektoja makina të Formula 1, kisha një rregull që vija e syve të pilotit nuk duhet të devijonte më shumë se 3º për të parë instrumentet, në mënyrë që ata të mos kishin nevojë të rifokusoheshin”, shtoi ai.
Rregullatorët po fillojnë t'i kushtojnë vëmendje çështjeve të sigurisë së ekraneve me prekje në makina. Euro NCAP sapo ka rishikuar protokollet e testimit për të vlerësuar vendosjen, qartësinë dhe lehtësinë e përdorimit të kontrolleve thelbësore, duke përfshirë disponueshmërinë e butonave fizikë për funksionet e përdorura zakonisht, për të zvogëluar shpërqendrimin. Por siguria nuk është arsyeja e vetme pse butoni po kthehet.
Në një epokë kur ekranet me prekje janë mallra, butonat, rrotulluesit dhe çelësat që mund të ofrojnë një ndërveprim prekës me një makinë po shihen si shenjë cilësie dhe luksi.
“Ne jemi për shqisat”, thotë drejtori i dizajnit të Aston Martin, Miles Nurnberger, duke shpjeguar pse gjenerata e fundit e Aston Martin ka kontrollues fizikë për funksione të tilla si zgjedhja e modalitetit dhe ngrohja.
Prodhues të tjerë makinash po rikthejnë disa butona, më së shumti Ferrari me Luce elektrike.
“E kaluam shumë shpejt”, pranoi shefi i Merc, Ola Källenius, kur kompania njoftoi se po rikthente kontrollet me rrotullues në timon pas ankesave për kontrollet me prekje.
“Nuk është telefon: është makinë”, thotë shefi i dizajnit të VW, Andreas Mindt.
VW-të e ardhshme do të kenë butona fizikë në panelin e instrumenteve për volumin e audios, ngrohjen dhe ftohjen, ventilatorët dhe dritat e emergjencës, si dhe butona në timon.
Megjithatë, ekranet me prekje nuk do të zhduken. Ato mbeten të rëndësishme, veçanërisht për tregun kinez, dhe brezat e ardhshëm të pronarëve të makinave të rritur me ndërfaqe digjitale dhe që ngasin automjete gjithnjë e më autonome mund të mos interesohen aq shumë për ndërveprimin fizik të drejtimit.
Në këtë sfond, ndoshta nuk është për t'u habitur që hulumtimi i Mercedes ka sugjeruar që kabinat e së ardhmes do të kenë funksionalitete të aktivizuara nga një përzierje kontrollesh të forta, ekranesh në kokë, ekranesh të mëdhenj dhe njohje të të folurit. Po, butoni është rikthyer. Pak a shumë. /Telegrafi/