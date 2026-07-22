A është ky Dodge Charger SRT i ri?
Një video që qarkullon në mediat sociale duket se tregon dy variante të Dodge Charger që nuk i kemi parë ende.
Ne tashmë e dimë se një version më i fuqishëm i Dodge Charger do të vijë; pyetja e vetme është se kur, transmeton Telegrafi.
Nëse kjo video që qarkullon në Instagram është ndonjë tregues, përgjigjja mund të jetë më shpejt se sa pritej.
Një video e postuar nga TK’s Garage duket se tregon jo një, por dy variante të Charger që nuk i kemi parë ende.
I pari duket si një prototip pothuajse në prodhim me një fashë të përparme të ridizajnuar, një qëndrim më agresiv dhe rrota e goma më të mëdha.
Makina e dytë është edhe më intriguese. Duket më afër një koncepti ose automjeti para-prodhimi, me një hapje më të vogël të grilës, një skemë unike ngjyrash (ose mbështjellëse?) dhe një logo në xhamin e përparmë që shkruan "Powered By SRT".
Fatkeqësisht, të dy automjetet shfaqen vetëm nga përpara, gjë që e bën të vështirë të dallosh ndonjë detaj shtesë. Hidhini një sy videos dhe vendosni vetë:
Sigurisht, ka shumë arsye për të qenë skeptikë këtu.
Prodhuesit e automjeteve testojnë automjetet gjatë gjithë kohës, dhe jo çdo prototip arrin në prodhim.
Këto Charger mund të jenë variante të pazbuluara, automjete testimi për komponentë të ardhshëm, apo edhe makina të zhvillimit të hershëm që nuk lidhen me një model SRT.
Për momentin, nuk ka asnjë mënyrë për ta ditur me siguri.
Lajmi i mirë është se një Charger me performancë më të lartë është pothuajse me siguri në rrugë.
Drejtori ekzekutiv i Dodge, Tim Kuniskis, ka lënë të kuptohet disa herë se linja e Charger mund të mirëpresë përfundimisht një model me motor V8, dhe madje ka sugjeruar kthimin e një varianti Hellcat.
A mund të jetë një nga këto makina ajo për të cilën po fliste ai? Është e mundur.
Aktualisht, versioni më i fuqishëm i Charger të ri është Daytona Scat Pack, i cili përdor versionin me fuqi të lartë të Dodge të motorit me gjashtë cilindra në linjë Hurricane 3.0 litra me dy turbo.
Me 550 kuaj fuqi dhe 531 nb-ft çift rrotullues, është Charger më i fuqishëm me benzinë që është në dispozicion sot - të paktën për momentin.
Do të duhet të presim dhe të shohim nëse kjo video është pamja e parë e asaj që do të vijë më pas nga Dodge. /Telegrafi/