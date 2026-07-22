Gjiganti britanik prezanton Range Rover GT të ri
Që në fillim, duhet të theksuar se GT-ja e re dhe mjaft e habitshme nuk është një zëvendësim për Velar-in.
Në vend të kësaj, Land Rover po shton një anëtar të pestë në linjën e Range Rover-it.
Siç nënkupton edhe emri i thjeshtë por efektiv i modelit, është një grand tourer që distancohet nga dekadat e SUV-ve duke shfaqur një qëndrim më të ulët, pothuajse si një vagon.
Më i madh se Velar, me përmasa më të afërta me Range Rover Sport, modeli i ri ka një siluetë interesante me një vijë çatie të pjerrët lehtë që nuk do ta prisnit ta shihnit në një Range Rover.
GT-ja e re nuk është e lidhur me asnjë model ekzistues, pasi qëndron në platformën e re EMA të Land Rover-it, transmeton Telegrafi.
Edhe pse po lançohet si një automjet thjesht elektrik, ka plane për një hibrid të plotë më vonë në ciklin e tij jetësor.
Specifikimet teknike mbeten të mbuluara me mister, por duke pasur parasysh karakterin e tij më shumë si makinë, është e arsyeshme të supozohet se nuk do të ketë të njëjtat karakteristika jashtë rrugës si modelet e tjera të Range Rover.
Si çdo automjet luksoz i respektueshëm, GT ka dyer pa kornizë që ofrojnë qasje në një brendësi rrënjësisht të ndryshme krahasuar me modelet ekzistuese të Range Rover.
Nuk jemi aspak të befasuar që butonat konvencionalë mbahen në minimum. Nga ana tjetër, jemi të lumtur që shohim se një mur ekranesh nuk dominon panelin e kontrollit.
Ndërsa fotot për shtyp të publikuara deri më tani tregojnë Range Rover GT me një planimetri të brendshme 2+2, do të ketë edhe një stol të pasmë më praktik me tre vende.
Në versionin me katër vende, dy vendet e pasme ndahen nga një konsol qendror me mbajtëse gotash, mbështetëse karikimi pa tel, një mbështetëse krahu dhe një ekran me prekje për kontrollet e klimës dhe cilësimet e medias.
Detaje të tjera që bien në sy përfshijnë një çati të plotë prej xhami dhe shumë hapësirë për këmbët për pasagjerët e pasmë. Grupi drejtkëndësh i instrumenteve tregon 288 milje autonomi me 80 përqind të baterisë së mbetur, gjë që nuk është domosdoshmërisht e jashtëzakonshme.
Megjithatë, është më mirë të prisni për numrat zyrtarë përpara se të nxirrni përfundime të nxituara në lidhje me efikasitetin.
Për fat të mirë, jo gjithçka është bërë dixhitale brenda. Ka butona pas timonit dhe një grusht butonash fizikë këtu e atje.
Sidoqoftë, kontrollet e klimës janë të integruara në ekranin qendror, gjë që nuk është ideale, por po bëhet shpejt normë.
Në përgjithësi, kabina e Range Rover GT duket si një vend i këndshëm për t'u ulur dhe Land Rover thotë se gjithçka është projektuar për të "krijuar një strehë qetësie" brenda "Range Rover-it më të qetë ndonjëherë".
Land Rover do ta ndërtojë Range Rover GT-në e re në Mbretërinë e Bashkuar dhe do të ndajë më shumë detaje në muajt në vijim. /Telegrafi/