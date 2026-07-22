Policia e Kosovës paralajmëron për e-mail të rremë në emër të drejtorit të Përgjithshëm
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka pranuar informacione lidhur me shpërndarjen e një e-maili jozyrtar dhe të rremë, i cili pretendohet se është dërguar në emër të drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës.
Sipas Policisë, në disa adresa elektronike është dërguar një shkresë mashtruese, përmes së cilës kërkohet përgjigje urgjente ndaj një “urdhri të gjykatës” të pretenduar, i cili thuhet se është bashkëngjitur në e-mail.
Në mesazhin e rremë thuhet: “Me këtë rast, na duhet përgjigjja juaj urgjente ndaj Urdhrit të Gjykatës së pretenduar të bashkangjitur kundër jush”, ndërsa në bashkëngjitje ndodhet një tjetër dokument, i cili po ashtu është fals.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është duke trajtuar rastin dhe po punon për të identifikuar burimin nga i cili është dërguar kjo shkresë.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që ta injorojnë këtë e-mail dhe të mos e hapin dokumentin e bashkëngjitur, pasi përmbajtja e tij është mashtruese.
“Policia e Kosovës, ashtu siç ka njoftuar edhe më parë lidhur me mesazhet mashtruese, njofton sërish qytetarët se: KY MESAZH NUK ËSHTË ZYRTAR”, thuhet në njoftim.
Policia u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos klikojnë në linqe të dyshimta, të mos japin të dhëna personale apo bankare dhe të mos hapin faqe që kërkojnë pagesa përmes SMS-ve.
Në rast se pranojnë mesazhe të tilla, qytetarët këshillohen që t'i fshijnë menjëherë, t'i raportojnë te autoritetet përkatëse dhe, nëse kanë ndarë të dhëna bankare, të kontaktojnë menjëherë bankën e tyre.
Rastet e tilla mund të raportohen përmes aplikacionit “Lajmëro Policinë” ose duke telefonuar në numrin 192.
Policia e Kosovës ka apeluar te qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar ndaj mashtrimeve online dhe të mos bien pre e mesazheve të dyshimta që mund të përdoren për vjedhjen e të dhënave personale ose financiare.