Protestuesit e PD-së hodhën molotov te Vila e Enverit, 25 persona brenda- shumica amerikanë
Gjatë protestës së opozitës, tensionet u përshkallëzuan pranë Vila e Enver Hoxhës, ku protestues të Partia Demokratike e Shqipërisë hodhën shishe molotovi në drejtim të godinës.
Si pasojë e sulmit me lëndë djegëse, objekti u përfshi nga flakët, ndërsa re të dendura tymi të zi u panë në të gjithë zonën përreth.
Sipas informacioneve të deritanishme, brenda vilës ndodheshin 25 persona, shtetas të huaj, shumica prej tyre amerikanë. Ata janë nxjerrë nga godina nga ana tjetër e objektit falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrfikësve./Euronews Albania
