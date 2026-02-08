Protesta në Minneapolis, disa të arrestuar në ditën që ishte bërë një muaj nga vrasja e Renee Good
Renee Good u vra më 7 janar ndërsa po largohej me makinë nga oficerët e imigracionit në një lagje të Minneapolis, shkruan The Guardian.
Vdekja e saj dhe vrasja e një banori tjetër të Minneapolis, Alex Pretti, vetëm disa javë më vonë kanë shkaktuar zemërim në të gjithë vendin për shkak të goditjes së Donald Trump kundër imigracionit, transmeton Telegrafi.
Dhjetëra protestues u mblodhën përballë ndërtesës federale Bishop Henry Whipple rreth mesditës, duke hedhur shishe dhe lodra seksi drejt një rreshti policor që ruante pronën.
Minnesota Star Tribune raportoi se oficerët arrestuan një disa protestues pasi turma filloi të hidhte copa akulli. Një oficer policie u godit në kokë dhe xhami i përparmë i një automjeti policie u thye, sipas një deklarate që gazeta mori nga zyra e sherifit të qarkut Hennepin.
Policia e shpalli tubimin të paligjshëm dhe urdhëroi protestuesit të largoheshin. Shumë iu bindën, raportoi Star Tribune.
Një video që qarkullon në mediat sociale tregon disa protestues që detyrohen të shtrihen në tokë dhe të arrestohen.
Një person, teksa duket se është vënë në pranga, thotë: “Isha këtu duke shpërndarë pica për protestuesit. Nuk e kisha idenë se kjo po ndodhte. U zhvendosa në anë të trotuarit kur filluan të sulmonin të gjithë dhe tani po më arrestojnë. Unë jam një protestues paqësor që shpërndaj pica dhe po më arrestojnë”.
Ndërkohë, të shtunën, qindra njerëz u mblodhën në një fushë të mbuluar me borë në një park në Minneapolis për të nderuar Good dhe Pretti. Organizatorët e eventit i bënë jehonë kritikave të fundit për goditjen e emigracionit në të gjithë Minesotën, duke e karakterizuar atë si një pushtim federal.
Një udhëheqës shpirtëror i Lakota-s, shefi Arvol Looking Horse, udhëhoqi një ceremoni në ballë të turmës së mbushur me njerëz që mbanin pankarta dhe flamuj amerikanë.
Të tjerë ndanë muzikë dhe poezi për të nderuar dy personat që janë bërë figura qendrore në debatin polarizues për imigracionin në javët e fundit.
Një oficer federal i imigracionit qëlloi dhe vrau Good, një nënë 37-vjeçare me tre fëmijë, në makinën e saj në Minneapolis më 7 janar.
Tre agjentë rrethuan SUV-in e saj Honda Pilot në një rrugë me dëborë disa blloqe larg shtëpisë së Good. Videoja e kalimtarëve tregon një oficer që i afrohet SUV-it, i cili ishte ndaluar në mes të rrugës, duke kërkuar që shoferi të hapte derën dhe duke kapur dorezën.
Automjeti filloi të tërhiqej përpara dhe një oficer tjetër i ICE-së që qëndronte përpara tij nxori armën e tij dhe qëlloi menjëherë nga afër, duke u hedhur prapa ndërsa automjeti lëvizte drejt tij.
Administrata Trump e ka përshkruar Good si një terrorist vendas që u përpoq të shtypte një oficer me automjetin e saj. Zyrtarët shtetërorë dhe lokalë e kanë hedhur poshtë këtë karakterizim.
Pretti u vra më 24 janar gjatë një përleshjeje me oficerët e imigracionit në rrugë. Videoja e kalimtarëve tregon gjashtë oficerë që e rrëzojnë Pretti-n përtokë. Njëri prej tyre sheh armën e Prettit, të cilën ai kishte leje ta mbante, dhe bërtet: "Ai ka një armë". Dy oficerë më pas hapin zjarr. /Telegrafi/
'YOU ARE UNDER ARREST': An anti-ICE crowd starts running for it after receiving a warning to disperse outside the Whipple Federal Building in Minneapolis. pic.twitter.com/lv5tP08LB0
— Fox News (@FoxNews) February 8, 2026