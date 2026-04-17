Protesta e PD, Ministri i Brendshëm: U neutralizuan personat me molotov, Shqipëria nuk merret peng nga dhuna
Pas përfundimit të protestës së organizuar nga Partia Demokratike, ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, ka reaguar duke përgëzuar Policinë e Shtetit për menaxhimin e situatës.
Ai nënvizon se është treguar profesionalizëm dhe vetëpërmbajtje të forcave të rendit, ndërsa dënoi ashpër aktet e dhunës. Lamallari ka cilësuar këto akte si tentativa për të rrezikuar jetën e qytetarëve dhe efektivëve.
“Përgëzime Policisë së Shtetit për reagimin profesional, vetëpërmbajtjen dhe neutralizimin e menjëhershëm të molotovarëve të përdorur si mish për top për të djegur qytetin, për të nxirë vendin dhe për të rrezikuar jetën e efektivëve me uniformë.
Shqipëria nuk do të merret peng nga një pakicë që nuk ngurron të përdorë të miturit për të djegur dhe për të fshehur dështimin e vet.
Mes atyre që ndërtojnë të ardhmen europiane të vendit dhe atyre që kërkojnë ta djegin atë, zgjedhja është tashmë e qartë nga mbarë shqiptarët”, shkruan ai.