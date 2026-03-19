Promovohet libri “Nga Errësira në Dritë” i autores Ganimete Pashoja Myftiu në Librarinë Dukagjini
Më 24 mars, në ora 18:00, në librarinë Dukagjini pranë sheshit “Nënë Tereza”, do të mbahet promovimi i librit më të ri të autores Ganimete Myftiu, “Nga Errësira në Dritë” – një vepër që sjell një reflektim të thellë mbi identitetin, kujtesën dhe përvojën njerëzore.
Ky triptik letrar ndërtohet mbi tri shtylla tematike të ndërlidhura organikisht. Pjesa e parë ndalet te vlerat jo materiale të kulturës shqiptare, të mishëruara në Kanunin e Lekë Dukagjinit, duke vënë në pah parime si nderi, besa dhe mikpritja si themel i identitetit kolektiv.
Këto vlera trajtohen si një dritë udhërrëfyese që ka ruajtur shpirtin shqiptar ndër shekuj. Në pjesën e dytë, autorja zhvendos fokusin drejt botës së brendshme, duke eksploruar identitetin përmes kujtimeve të fëmijërisë dhe reflektimeve intime.
Rrëfimi i ndjeshëm fton lexuesin të rikthehet në rrënjët e veta dhe të kuptojë ndikimin e së kaluarës në formësimin personal. Pjesa e tretë përmbledh tregime të shkurtra që pasqyrojnë realitetin e luftës, duke sjellë në pah plagët, humbjet, por edhe qëndresën dhe shpresën njerëzore.
Në tërësi, “Nga Errësira në Dritë” ndërton një urë simbolike nga errësira drejt dritës, duke e bërë këtë vepër një përvojë të fuqishme letrare dhe emocionale.
Libraria Dukagjini fton të gjithë dashamirësit e librit dhe lexuesit e saj që të marrin pjesë në këtë promovim dhe të bëhen pjesë e një mbrëmjeje të veçantë letrare. /Telegrafi/