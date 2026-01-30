Prokuroria Speciale për vitin 2026: Rritje e efikasitetit në hetime kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
Nën udhëheqjen e Kryeprokurorit Blerim Isufaj, është mbajtur takimi i parë i Kolegjiumit të Prokurorëve Special për këtë vit, ku është bërë vlerësimi i punës së Prokurorisë Speciale gjatë vitit 2025 dhe janë përcaktuar prioritetet për vitin 2026.
Sipas njoftimit thuhet se në takim është theksuar se gjatë vitit 2026 fokusi kryesor do të jetë rritja e efikasitetit në hetime, me theks të veçantë në rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
“Kryeprokurori Isufaj vlerësoi angazhimin e prokurorëve dhe kërkoi përkushtim edhe më të madh në funksion të sundimit të ligjit, forcimit të performancës dhe rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
