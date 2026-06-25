Prokuroria: "Pulse" filloi të operojë pa përmbushur kërkesat minimale teknike
Gjykimi për zjarrin në diskotekën “Pulse” të Koçanit, ku humbën jetën 63 persona dhe u lënduab mbi 200, vazhdon sot në sallën e gjyqit “Idrizovë”, me prezantimin e provave materiale nga Prokuroria.
Prokuroria paraqiti prova të ofruara nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës, Sektori i Turizmit dhe Mikpritjes, të cilat sipas saj lidheshin me rrethanat përkatëse të mënyrës se si filloi funksionimi i objektit, edhe pse nuk kishte kushte formale ose thelbësore në vend dhe kërkesat minimale teknike për funksionimin e objektit nuk ishin përmbushur.
Prokurorja Natasha Saramandova paraqiti disa prova në sallën e gjyqit, përfshirë një kërkesë të datës 10 tetor 2012, nga pronari Dejan Jovanov për lëshimin e licencës së kabaresë.
Mbrojtja kërkoi që këto prova të lexohen nga seksioni i dokumenteve të detyrueshme që i bashkëngjiten kërkesës, të cilës Prokuroria iu përgjigj se të gjitha provat nuk janë lexuar kurrë dhe nuk mund të lexohen fjalë për fjalë.
Nga kërkesa, siç tregohet nga Prokuroria, është e qartë se ajo i referohet një adrese në rrugën Dimitar Vlahov bb ku ndodhet selia e Klasik M dhe në atë kohë nuk kishte degë të regjistruar, ndërsa sa i përket kushteve të përmbushura, të gjitha janë kontrolluar, përveç pjesës së sigurimit të një numri të mjaftueshëm daljesh ndihmëse për 200 vizitorë.
Zjarri në diskotekën "Pulse" në Koçani shpërtheu më 16 mars 2025, gjatë një performance nga grupi DNA, dhe është një nga tragjeditë më të këqija në historinë e kohëve të fundit të vendit. Gjykimi po drejtohet nga gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, dhe prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë./Telegrafi/