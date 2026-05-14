Prokuroria po interviston dëshmitarë dhe të dyshuar për incidentin në Skenderaj
Valon Preteni, nga Prokuroria e Mitrovicës, ka deklaruar se janë duke u intervistuar dëshmitarë dhe të dyshuar në lidhje me rastin e sotëm në Skenderaj, ku është sulmuar kandidati për deputet dhe zëvendësministri në detyrë të Financave, Hysni Mehani.
“Po, mund të konfirmojmë se janë duke u intervistuar dëshmitarë dhe të dyshuar në lidhje me rastin. Prokurorja ka qenë gjatë tërë pasdites në Skenderaj, ku janë mbledhur prova në lidhje me rastin”, ka thënë Valon Preteni nga Prokuroria e Mitrovicës.
Ndryshe, kryetari i degës së Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) në Skenderaj, Hysni Mehani, dhe aktivisti Bahri Zabeli kanë deklaruar të enjten se janë sulmuar nga kryetari i komunës, Sami Lushtaku nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), dhe njerëzit e tij, të cilët Mehani i ka quajtur “banda e Lushtakut”.
Rasti u bë publik fillimisht nga Zabeli përmes një postimi në Facebook në emër të Mehanit, ku lajmëronte se ishte rrahur dhe se i ishte marrë telefoni.
LVV reagoi duke publikuar një foto të Mehanit, ku shihet i gjakosur në fytyrë, dhe duke pretenduar se sulmi ka ndodhur në një kafene në qendër të Skenderajt, ku Mehani po pinte kafe me ish-deputeten Arjeta Fejza dhe aktivistë të partisë.
Nga ana e tij, Lushtaku ka mohuar që të ketë kryer sulmin, duke thënë se qytetarët reaguan pas etiketimeve si “Sami Serbia”.
Ai ka shkruar në Facebook se pushteti i Albin Kurtit përmes mekanizmave të tij tentoi ta sulmonte dhe se nuk mund të tolerojë etiketimet ndaj tij.