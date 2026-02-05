Programeri legjendar pjesë e startup-it miliardësh të Mira Muratit
Një programer ka punuar moti në heshtje për Thinking Machines Lab , startup-in e Inteligjencës Artificiale të themeluar nga ish-drejtoresha kryesore e teknologjisë së OpenAI, Mira Murati.
Neal Wu është fitues tre herë i medaljes së artë në një Olimpiadë Ndërkombëtare të Programimit dhe një anëtar themelues i startup-it të kodimit të Al Cognition, i cili vlerësohet në 10 miliardë dollarë.
Ai është vëllai i madh i Scott Wu, CEO-s dhe bashkëthemeluesit të Cognition, shkruan Business Insider.
Ky veprim tregon se Thinking Machines Lab, me vlerë mbi 10 miliardë dollarë, vazhdon të tërheqë talente të shquara.
Nuk është e qartë se cili është pozicioni i saktë i Wu-së.
Por, profili i tij në LinkedIn thotë se ai ka punuar si bashkëthemelues dhe këshilltar për "diçka të re" që nga janari i vitit 2025, afërsisht në kohën kur u lansua startup-i i Muratit.
Ndryshe, stafi i lartë i Thinking Machines Lab është larguar nga puna gjatë muajve të fundit.
Në janar, drejtori teknologjik, Barret Zoph, së bashku me dy anëtarë të tjerë themelues, u rikthyen papritur te OpenAI.
Raportohet se Thinking Machines Lab ka një origjinë të fortë stafi, me punonjës që vijnë nga laboratorë të Al si OpenAI dhe Meta. /Telegrafi/