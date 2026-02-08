Produkti i parë harduerik i OpenAI do të jenë kufjet me inteligjencë artificiale
Sipas një informatori kinez në Weibo, OpenAI po përgatitet të lansojë produktin e saj të parë harduerik - një palë kufje, sigurisht, të mundësuara nga modeli i inteligjencës artificiale i kompanisë.
Sipas raportit, kompania vendosi të zvogëlojë përpjekjet e saj në harduer për momentin, ndoshta për shkak të rritjes së kostove të harduerit, transmeton Telegrafi.
Në fillim, u përfol se OpenAI po punonte në një varëse të vogël ose një stilolaps, gjë që është në përputhje me vërejtjet e CEO-s Sam Altman në lidhje me pajisjen si më "paqësore dhe të qetë" sesa një telefon i mençur. Sidomos pasi OpenAI punësoi ish-kryedizajnerin e Apple, Jony Ive.
Planet ndoshta kanë ndryshuar që nga përmendja e parë e pajisjes, dhe kompania ka vendosur të zgjedhë diçka më të thjeshtë - kufje me inteligjencë artificiale.
Nuk ka më shumë detaje në dispozicion përveç se ka të ngjarë të quhet "Dime". Pritet të dalë në treg deri në fund të këtij viti, dhe sapo të përmirësohet mungesa e HBM (memorie me brez të gjerë të lartë), OpenAI do të prezantojë një version më të avancuar të produktit. /Telegrafi/