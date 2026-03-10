Prodhuesi i Flamingos së fuqishme ukrainase: Deri në fund të verës, raketat tona do të jenë në gjendje të arrijnë Moskën
Prodhuesi më i famshëm i raketave në Ukrainë po teston një armë të re balistike që firma pretendon se do të arrijë në Moskë deri në fund të verës.
Në një intervistë më 9 mars me Army TV, Denys Shtilierman, pronari dhe inxhinieri kryesor i Fire Point, foli për statistikat e ardhshme të FP-7 dhe FP-9, të cilat nga ana tjetër janë raketa balistike me rreze të shkurtër dhe të gjatë veprimi që kompania i njoftoi fillimisht në shtator.
Fire Point është prodhuesi i FP-1, ndoshta droni më i popullarizuar me goditje të thellë në arsenalin e Ukrainës, si dhe raketa FP-5 Flamingo, transmeton Telegrafi.
Një pikë ngërçi për të gjitha armët me goditje të thellë të Ukrainës ka qenë se Rusia në mënyrë efektive ka rrethuar Moskën dhe Shën Petersburgun me sisteme mbrojtjeje ajrore.
Dronët dhe madje edhe raketat pothuajse kurrë nuk kalojnë, një problem që Shtilierman e pranoi edhe si prodhuesi i të dyjave.
"FP-9 do të jetë në gjendje të godasë lehtësisht objektivat në Moskë sepse ka një shpejtësi shumë të lartë impakti", tha Shtilierman.
"Për shembull, Iskander ka një shpejtësi prej rreth 800 metrash në sekondë. Me atë shpejtësi ai godet. I yni do të godasë me mbi 1,200, kështu që do ta kapërcejmë mbrojtjen kundërajrore dukshëm më lehtë. Po, diçka do të pengojë, por 25% ose diçka e tillë do të kalojë dhe do të godasë objektivin", shtoi ai.
Shtilierman publikoi së fundmi video të lansimit të FP-7. Në intervistën më të fundit, kur u pyet për fazën aktuale të zhvillimit të tyre të balistikës, ai tha "do t'i testojmë ato te fqinjët së shpejti".
Lidhur me FP-9 me rreze më të gjatë veprimi dhe goditje më të rëndë, Shtilierman më parë kishte treguar shpresa për të pasur modele funksionale gati deri në qershor 2026.
Një nga fituesit më të mëdhenj të shpenzimeve të mbrojtjes së Ukrainës gjatë kohës së luftës, historia e Fire Point nuk është pa polemika.
Firma filloi një turne shtypi në të gjithë Evropën verën e kaluar duke reklamuar raketën e saj Flamingo, me shifra të pretenduara të rrezes së veprimit, ngarkesës, saktësisë dhe prodhimit që tejkaluan shumë çdo ndikim të demonstrueshëm në fushën e betejës. /Telegrafi/
