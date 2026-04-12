Privohen nga liria dy persona nga Shkupi, e grabitën një grua 74 vjeçare
Dy persona nga Shkupi janë arrestuar nën dyshime se kanë grabitur një grua në urën “Goce Delçev” në Shkup.
Sipas njoftimit të Policisë, stolitë e grabitura janë gjetur te personat në fjalë.
“Më 11.04.2026 rreth orës 15:30, zyrtarë policorë të Sektorit për Punë të Brendshme në Shkup (SPB- Shkup) privuan nga liria A.M. (39) dhe A.S. (28), të dy nga Shkupi, pas një kallëzimi të mëparshëm nga një grua 74-vjeçare nga Shkupi. Ajo kishte raportuar se rreth orës 13:05, në urën “Goce Delçev” në Shkup, ata i kishin marrë me forcë stolitë personale që ajo kishte me vete. Sendet e marra janë gjetur dhe do t’i kthehen pronares, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihen kallëzime përkatëse”, thonë nga MPB.
