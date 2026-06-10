Prishtina Gastronomy Festival 2026
Prishtina Gastronomy Festival “Bukë e Kripë e Zemërbardhë” vjen në Prishtinë si festival veror që bashkon gastronominë, kulturën dhe muzikën live në një përvojë të hapur për qytetarët dhe vizitorët. I konceptuar si “Festivali i Tri Gjeneratave”, ky event lidh traditën me inovacionin dhe promovon mikpritjen, shijet dhe trashëgiminë shqiptare.
Festivali synon të kthehet në një nga ngjarjet më identitare të verës në Kosovë, me ndikim rajonal dhe ndërkombëtar. Përmes ushqimit, muzikës dhe aktiviteteve familjare, ai krijon një hapësirë ku bashkohen prodhuesit, bizneset lokale, familjet dhe komuniteti në zemër të Prishtinës.
Detajet
Data: 15–19 korrik 2026
Koha: 18:00 - 00:00
Vendndodhja: Sheshi “Adem Jashari”, Prishtinë
Programi?
Festivali do të përfshijë përmbajtje të lidhura me gastronominë, kulturën, muzikën live dhe aktivitete familjare, në përputhje me konceptin “Bukë e Kripë e Zemërbardhë”.
Në kuadër të festivalit do të ketë edhe hapësirë të dedikuar për fëmijë, aktivitete për fëmijë dhe sesione gatimi të përshtatura për ta.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një festival që bashkon gastronominë, kulturën dhe muzikën live
- Për të zbuluar shije tradicionale dhe moderne në një atmosferë festive
- Për të mbështetur prodhuesit dhe bizneset lokale
- Për të kaluar kohë cilësore me familjen dhe miqtë
- Për të përjetuar mikpritjen dhe trashëgiminë shqiptare në qendër të Prishtinës
- Për aktivitete që bashkojnë tri gjenerata në një hapësirë të përbashkët
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit etj.
Biletat do të blihen në hyrje të festivalit, çdo ditë nga ora 13:00, te Sheshi “Adem Jashari”.
Çmimi i biletës nuk është publikuar ende.
Kontakt:
- 049 639 779
- info@chesterproduction.com
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