Prishtina e Re dhe Prishtina luajnë për fitore, formacionet zyrtare
Xhiro e 33-të në Superligën e Kosovës starton me derbin kryeqytetas mes Prishtinës së Re dhe Prishtinës.
Fituesi aktual i Kupës së Kosovës, Prishtina do të luajë në finalen e Superkupës Kosovës-Diasporë në fundjavë dhe për këtë arsyeje këtë ndeshje e zhvillon më herët.
Prishtina e Re thuajse është përshëndetur prej Superligës dhe humbja eventuale e sotme edhe matematikisht i largon ata nga elita.
Në anën tjetër Prishtina synon fitore për të mbajtur gjallë shpresat për pozitën e tretë, pozitë që i dërgon në Evropë.
Formacionet zyrtare:
Prishtina e Re: Smakiqi, Zekolli, Vitija, Morina, Zeqiri, Doukoure, Smaci, Mekic, Nya-Vedji, Berisha, Fazliu.
Prishtina: Gjokaj, Mokono, Bytyqi, Vitija, Bajraktari, Taipi, Zeqiri, Krasniqi, Muja, Ahmeti, Kryeziu.
/Telegrafi/