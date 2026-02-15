Prishtina e pamëshirshme ndaj Llapit – Veliu dhe Ilievski “show”
Prishtina ka shënuar fitore bindëse ndaj Llapi me rezultat 4-1, në kuadër të javës së 20-të të Superliga e Kosovës, në përballjen e zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Mysafirët nisën më mirë takimin, duke kaluar të parët në epërsi. Ish-sulmuesi i ardhur nga Shkëndija, Fiton Ademi, shënoi me një goditje akrobatike në minutën e 7-të për 1-0.
Prishtina reagoi shpejt dhe barazoi rezultatin në minutën e 35-të përmes Valmir Veliut, 1-1.
Vetëm pak minuta më vonë, kryeqytetasit morën epërsinë me Mario Ilievskin, i cili realizoi nga afër pas një tollvoi në zonë, duke vulosur rezultatin 2-1 në fund të pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, Llapi tentoi të rikthente barazimin, por Prishtina ishte vrasëse në kundërsulm.
Në minutën e 70-të, Valmir Veliu shfrytëzoi një asistim të Albin Krasniqit për të dërguar topin në rrjetë për 3-1.
Tre minuta më vonë, Ilievski shënoi golin e katërt pas një pasimi të bukur nga Ramiz Bytyqi, duke vulosur fitoren 4-1.
Me këtë fitore, Prishtina ngjitet në kuotën e 36 pikëve, po aq sa ka edhe Ballkani në vendin e parë. Llapi mbetet në vendin e shtatë me 22 pikë. /Telegrafi/