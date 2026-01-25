Prishtina dhe Drita luajnë për trofeun e Superkupës: Formacionet zyrtare
Prishtina dhe Drita duan ta nisin me trofe vitin 2026 dhe takohen në ndeshjen e parë zyrtare në Antalya të Turqisë.
Dy gjigantët kosovarë do të takohen në finalen e madhe të Superkupës së Kosovës, ku synohet trofeu.
Si kryeqytetasit ashtu edhe gjilanasit janë të uritur për fitore dhe një triumf eventual në këtë finale do të thotë një trofe plus në kabinetin e tyre të pasur.
Drita ka mungesa të mëdha në këtë takim, pasi nuk është në dispozicion kapiteni Rron Broja, por edhe lojtari i vitit në Kosovë, Arb Manaj shkaku i lëndimeve.
Tanimë dy trajnerët, Afrim Tovërlani dhe Zekirija Ramadani kanë publikuar emrat e futbollistëve që do të nisin këtë ndeshje nga minuta e parë.
Formacionet zyrtare:
Prishtina: Gjokaj, Bytyqi, Boueye, Mokono, Limani, Zeqiri, Baftiu, Karic, Veliu, Kryeziu, Ilievski.
Drita: Maloku, Be. Krasniqi, Bejtullai, Pëllumbi, Ovouka, Dabiqaj, Limaj, Abazaj, Balaj, Ajzeraj, Bl. Krasniqi. /Telegrafi/