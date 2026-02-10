Prindërit e mirë nuk përdorin kurrë këto fraza kur flasin me fëmijët
Prindërimi përfshin komunikimin e përditshëm në të cilin fjalët luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin emocional të fëmijëve. Hulumtimet dhe vëzhgimet e ekspertëve tregojnë se fraza të caktuara, megjithëse shpesh të folura pa qëllim të keq, mund të ndikojnë negativisht në vetëbesimin, rregullimin emocional dhe ndjenjën e vetëvlerësimit të fëmijëve.
Kjo është arsyeja pse ekspertët paralajmërojnë për shprehjet që këshillohet të shmangen gjatë rritjes së fëmijëve.
"Mos qaj më"
Kur një fëmijë qan, ai është i mërzitur, pavarësisht se sa e palogjikshme mund t'u duket arsyeja të rriturve. T'i thuash një fëmije të ndalojë së qari po dërgon një mesazh se mënyra se si po i përjeton emocionet nuk është e pranueshme. Hulumtimet tregojnë se fëmijët që lejohen të shprehin emocionet e tyre në mënyrë të sigurt zhvillojnë një rregullim më të mirë emocional, i cili lidhet me një funksionim më të mirë në shkollë dhe marrëdhënie me të tjerët, shkruan YourTango.
"Nuk ke pse të jesh i mërzitur"
Me këtë fjali, prindërit mohojnë emocionet e fëmijës së tyre dhe i thonë atij se nuk ka të drejtë të ndiejë ashtu siç ndihet. Studimet tregojnë se të folurit me fëmijët rreth emocioneve kontribuon në zhvillimin e kompetencës emocionale, ose aftësinë për të kuptuar, shprehur dhe rregulluar ndjenjat.
"Vetëm foshnjat sillen kështu"
Këto fraza e nënçmojnë fëmijën dhe nuk ndihmojnë në qetësimin e situatës. Kritikimi i mënyrës se si një fëmijë shpreh emocionet mund të çojë në dhimbje emocionale dhe në një marrëdhënie të dëmtuar me prindërit në planin afatgjatë.
"Sakrifikoj shumë për ty"
Edhe pse prindërit bëjnë shumë sakrifica, t’ua kujtosh këtë fëmijëve mund të çojë në ndjenja faji. Një studim zbuloi se fëmijët, prindërit e të cilëve përdorin shpesh shantazh emocional, janë në rrezik më të lartë për vetëvlerësim të ulët dhe depresion.
"Më lër rehat"
Prindërit kanë nevojë për hapësirë dhe pushim, por kjo frazë mund të dëmtojë ndjenjën e vetëvlerësimit të një fëmije. Në vend të kësaj, rekomandohet të shpjegohet qartë por me qetësi nevoja për një pushim të shkurtër, gjë që tregon edhe vendosjen e shëndetshme të kufijve.
"Nuk kam kurrë kohë për veten time"
Ky është një problem i të rriturve dhe nuk duhet t’ia kalohet fëmijës. Thënia e kësaj fjalie mund ta bëjë fëmijën të ndihet si barrë ose bezdi, gjë që mund të ndikojë negativisht në imazhin e tij/saj për veten.