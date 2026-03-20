Princesha e kurorës së Norvegjisë: U manipulova nga Epstein, jam naive
Princesha e Kurorës së Norvegjisë, Mette-Marit, tha se i vjen keq për miqësinë e saj me pedofilin Jeffrey Epstein .
Publikimi nga Departamenti i Drejtësisë i miliona dokumenteve të Epsteinit ka tronditur botën, duke zbuluar lidhjet e financierit me njerëz të shquar, përfshirë princeshën e kurorës dhe politikanë të lartë norvegjezë, drejtues biznesi dhe diplomatë.
“U manipulova dhe u mashtrova”, tha Mette-Marit në një intervistë plot lot me transmetuesin publik NRK.
“Sigurisht, do të doja të mos e kisha takuar kurrë”, tha ajo për Epsteinin.
Dosjet treguan komunikim të shpeshtë midis Mette-Marit dhe Epstein që ndodhi shumë kohë pasi ai u deklarua fajtor në vitin 2008 për abuzim me një vajzë të mitur.
Princesha 52-vjeçare e kurorës, e cila i kërkoi falje Mbretit Harald dhe Mbretëreshës Sonja në një deklaratë më 6 shkurt, nuk është akuzuar për ndonjë shkelje penale.
“Ai shfrytëzoi faktin që kishim një mik të përbashkët dhe që unë jam naive. Më pëlqen të besoj më të mirën për njerëzit. Por gjithashtu zgjodha t’i jap fund kontaktit me të”, tha Mette-Marit.
Dosjet e Epstein duket se bien ndesh me një deklaratë që ajo dha në vitin 2019, në të cilën ajo kërkoi falje që nuk kishte hetuar të kaluarën e tij dhe tha se nuk do të kishte pasur kurrë lidhje me të nëse do ta dinte seriozitetin e krimeve që ai kreu.
Në një email të publikuar nga tetori i vitit 2011, tre vjet pasi Epstein pranoi fajësinë, Mette-Marit i shkroi atij se e kishte kërkuar në Google dhe se ishte dakord që “nuk dukej shumë mirë”.
Kur u pyet për emailin, Mette-Marit tha se nuk mbante mend pse e kishte shkruar. /Telegrafi/